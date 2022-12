Grounded : le succès est au rendez-vous, le point sur les chiffres et les updates

Sorti dans sa version complète le 27 septembre dernier, Grounded est un jeu qui connait un franc succès auprès des joueurs. A tel point que les développeurs et Microsoft ont décidé d'officialiser un chiffre important, celui des 15 millions de joueurs qui ont tenté l'aventure. Car oui, derrière ce titre qui ne paye pas de mine se cache un titre qui a su séduire un certain public, celui qui a toujours rêvé de découvrir la vie avec la taille d'une fourmi. On rappelle en effet que Grounded nous place dans la peau d'un groupe de jeune adolescents qui se retrouvent miniaturisés et qui vont devoir lutter pour leur survie dans leur jardin, devenu un lieu de tous les dangers face à la faune qui sévit. Si le jeu complet, baptisé version 1.0, est disponible depuis quelques mois, sachez que Obsidian Entertainment a prévu une mise à jour juste avant les fêtes de fin d'année. Il sera possible par exemple d’utiliser les tyroliennes pour aller vers le haut, et ainsi accéder aux endroits inaccessoble. Il sera aussi possible de créer un nouveau piège afin de nous aider à protéger notre base contre les créatures les plus envahissantes. Bien sûr, il y aura des bonus cosmétiques, comme la possibilité de placer des décorations spéciales pour Noël. Nickel quoi.