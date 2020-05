Grounded : du gameplay coloré pour le nouveau jeu d'Obsidian (Outer Worlds, Fallout New Vegas)

Après des chantiers colossaux comme Fallout New Vegas ou The Outer Worlds, Obsidian Entertainment semble avoir envie d'air frais. On ne peut pas leur en vouloir, d'autant plus que leur récent rachat par Microsoft promet de nouvelles perspectives confortables en termes de production et de liberté créative : voici donc Grounded, une nouvelle franchise inédite qui se destinera au PC et à la Xbox One (et probablement à la Xbox Series X en temps voulu).On y incarne un homme miniaturisé, lâché en pâture à la dangereuse faune des jardins locaux : entre les brins d'herbe, notre aventurier de quelque centimètres se frottera aux fourmis et aux araignées, sautera de trèfle en trèfle pour échapper au danger et récoltera moult copeaux de bois pour se construire un abri. Tout récemment, Game Informer a pu mettre la main sur des extraits de gameplay exclusifs, passant justement en revue les différents pans de cette aventure colorée charmante. À consommer ci-dessous !