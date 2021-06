Far Cry 6 : neuf minutes de gameplay bien sanglantes en pleine révolution

Enfin, Far Cry 6 semble enfin décidé à montrer de sa superbe, des mois et des mois après son tout premier trailer. La semaine dernière, Ubisoft a donc lâché de nouveaux médias généreux , illustrant enfin du véritable gameplay et des environnements un peu plus variés. Cette exhibition se poursuit aujourd'hui par le biais des médias, dont Gamestop qui a eu l'occasion de publier neuf minutes de jeu : des séquences compilées permettant un aperçu des nombreuses possibilités qui nous seront données.On notera donc un tas d'armes largement personnalisables, la présence de compagnons plus ou moins adorables, des compétences diverses et variés et des lieux aussi urbains qu'exotiques. On vous laisse vous faire un avis juste ci-dessous et n'oubliez pas :Comme ça, il y en aura pour tout le monde.