Far Cry 6 : Ubisoft offre le jeu pour quelques jours, tous les détails !

C'est l'été, la plupart des Français sont partis en vacances, mais pour les personnes qui restent chez elles, il est possible de se faire plaisir quand même. En effet, Ubisoft vient d'annoncer une offre impossible à refuser (comme celle de Tencent en vrai), à savoir jouer gratuitement à Far Cry 6. Du 4 août au 7 août inclus, il est possible de lancer le FPS depuis n'importe quelle plateforme où le jeu est disponible : PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Stadia et même Amazon Luna. Il suffit de télécharger le jeu et de profiter du jeu complet ainsi que tous les DLC et autres mises à jours publiés à ce jour, sachant que tous les modes sont jouables en coopération. Si jamais cette démo vous convainc, sachez qu'il sera possible de garder sa progression et et de profiter de réductions sur le jeu, le Season Pass et les DLC.

Sur PC via Ubisoft Store : à partir d’aujourd'hui et jusqu’au 16 août, les joueurs peuvent bénéficier de 60% de réduction sur les éditions Standard, Gold et Ultimate du jeu, de 50% de réduction sur le Season Pass et les trois DLC, ainsi que d'un crédit supplémentaire de 5€ sur leur compte Ubisoft Store. Ils pourront l’utiliser lors de leur prochain achat, s'ils achètent Far Cry 6 pendant la période promotionnelle.



Sur PC via l’Epic Games Store : Jusqu’au 8 août, les joueurs peuvent bénéficier d'une remise de 60 % sur toutes les éditions du jeu et d'une remise de 50 % sur le Season Pass et les trois DLC.



Sur Xbox : à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 août les joueurs peuvent bénéficier de 60% de réduction sur les éditions Standard et Gold du jeu et d'une remise de 50% sur le Season Pass.



Sur PlayStation : à partir d’aujourd'hui et jusqu’au 17 août, les joueurs peuvent bénéficier de 55% de réduction sur l’édition Deluxe et de 60% sur l’édition Ultimate du jeu dans le cadre des soldes d'été du PlayStation Store.