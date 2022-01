Far Cry 6 : voici le trailer du 2è DLC avec Pagan Minh, Troy Baker est dans la place

C'était la semaine dernière : Ubisoft nous donnait plus de détails sur le 2ème DLC consacré à Far Cry 6 et dans lequel on retrouvait Pagan Minh, le grand méchant de Far Cry 4. Cette fois-ci, on va pouvoir le contrôler et le diriger dans une mini-histoire qui va nous permettre d'en savoir plus sur sa personne, ses traumatismes et pourquoi il est devenu aussi méchant. Le retour de Pagan Minh, c'est aussi l'assurance d'avoir Troy Baker au doublage, lui qui est désormais étiqueté Joel Miller de The Last of Us. Grâce à lui, on va avoir toute la profondeur de son jeu d'acteur pour mieux comprendre ce personnage atypique qu'est le méchant de Far Cry 4, le costard bien taillé et le golden gun brillant comme jamais. Ah oui, c'est disponible dès aujourd'hui.