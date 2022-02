Far Cry 6 : le DLC avec Joseph Seed jouable daté, une image inquiétante

Après Vaas, après Pagan Minh, après Dany Trejo et après même la mission bonus qui permettait d'obtenir la skin John Rambo, c'est au tour de Joseph Seed de débarquer en contenu supplémentaire pour Far Cry 6. Ubisoft vient en effet de nous envoyer un communiqué nocturne pour nous faire savoir que le DLC "Joseph : Chute" sera disponible à partir du 8 février prochain. Comme on le sait déjà, il sera possible d'incarner le méchant emblématique de Far Cry 5 qui va se retrouver dans une version alternative de Hope County dans le Montana, avec un gameplay inspiré des roguelite. Ça sera donc l'occasion de retrouvé ce gourou frappé de la cervelle, qui va devoir affronter les anciens membres de sa secte alors que sa foi l’a quitté. Comme Vaas et Pagan Minh, on va découvrir que c'est un personnage torturé intérieurement et qu'il va devoir faire face à ses démons intérieurs, mais aussi à sa famille. Voici une illustration pour accompagner la nouvelle.