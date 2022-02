Far Cry 6 : Rambo débarque à son tour dans le FPS d'Ubisoft, premier trailer

Si l'on faisait la remarque de l'omniprésence de Danny Trejo au cinéma, en série comme dans le jeu vidéo, il est un autre personnage qui revient lui aussi souvent dans notre média préféré, c'est Rambo. Depuis quelques années, le mercenaire incarné par Sylvester Stallone enchaîne les collaborations. Mortal Kombat, Call of Duty et maintenant Far Cry 6, le star des films d'action des années 80/90 débarque donc dans le FPS d'Ubisoft. Attention tout de même, il ne s'agit en rien du personnage à incarner, mais d'une skin à appliquer à Dani Rojas, le héros du jeu, qu'il soit en version masculine comme féminine. C'est d'ailleurs la version femme qui est présentée dans la vidéo et le rendu ne fait malheureusement pas rêver. Outre les expressions faciales absentes, on se rend compte que même l'attirail ne rend pas le person badass comme on l'aurait imaginé. Cela dit, cette skin est accompagnée d'une mission scénarisée, "All the Blood", dans laquelle on doit éliminer les hommes d'Anton Castillo, avec l'arsenal de Rambo. Cette mission, entièrement gratuite, est jouable seule ou en coopération.