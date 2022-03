Far Cry 6 : une collaboration avec Stranger Thing, voici le trailer de gameplay

Far Cry 6 continue d'enrichir son contenu pour entretenir de bonnes relations avec ses joueurs et sa communauté. Après avoir enchaîné des DLC où l'on pouvait jouer tour à tour les méchants iconiques de la saga (Vaas, Pagan Min et Joseph Seed), voici qu'on apprend l'arrivée d'une collaboration avec la série de Netflix : Stranger Things. Il sera question d'une mission spéciale, gratuite qui plus est, et qui va permettre de se plonger dans l'ambiance très horror-movie de la série avec évidemment l'apparition de ses créatures à tête de fleur. Baptisée "La Disparition", cette mission enverra Yara dans un univers équivalent à celui du monde à l'envers de Strangers Things et qui va faire disparaître les êtres les plus chers de notre chef de guerrilla. Ça va commencer par Chorizon, le chien de Yara, qu'il va falloir sauver, quitte à prendre des risques incommensurés et tâter des armes inédites, recouvertes de substances organiques effrayantes. C'est donc un événement gratuit, qui va de pair avec le week-end offert à tous les joueurs du 24 au 27 mars pour celles et ceux qui souhaitent tester le jeu.