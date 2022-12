Far Cry 6 : un monde parallèle à la Dr Strange et des aliens dans le DLC "Lost Between Worlds"

Révélé pas plus tard que la semaine dernière lors d'un livestream dédié, le DLC "Lost Between Worlds" de Far Cry 6 est désormais disponible à travers une mise à jour payante de 19,99€. Pour ce prix-là, Ubisoft nous promet un voyage inédit dans les méandres de la série, avec une histoire nouvelle qui tranche radicalement avec le côté très guerre civile de Cuba qu'on avait expérimentée dans le jeu original. Cette fois-ci, on va se retrouver dans des mondes parallèles, au visuel très inspiré de ce qui se fait chez Marvel, notamment Dr Strange et la dimension miroir qui déforme la réalité. Dani va se retrouver à combattre des entités et des créatures spatiales, accompagnée d'une intelligence artificielle qui va la guider à travers ces mondes imaginaires qui simulent des lieux iconiques de Yara, mais avec un habillage mystique. L'objectif de Dani est de récupérer les 5 fragments de cristaux qui vont permettre à notre IA, nommée FAI, de quitter la Terre et permettre à Dani de revenir parmi les siens. Une approche originale et différente, qui prouve que du côté d'Ubisoft Toronto, on a aussi été matrixé par Marvel Studios et les films de super-héros.