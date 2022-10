Far Cry 6 : Ubisoft sort en toute discrétion une édition GOTY, son prix pique sévère

Far Cry 6

L'extension "Entre deux mondes" (bientôt disponible)

Le Season Pass

Les 3 épisodes téléchargeables, à savoir Folie (Vaas), Contrôle (Pagan) et Chute (Joseph)

Far Cry 3: Blood Dragon Classique

Le Pack Vice

Le Pack Chasseur de crocos

Le Pack Expédition dans la jungle

Il y a quelques jours, l'insider Aggiornamenti Lumia indiquait qu'une édition Game of the Year destinée à Far Cry 6 était en préparation chez Ubisoft. Le bonhomme ne s'était pas trompé, puisqu'en toute discrétion, l'éditeur a effectivement mis en vente cette version GOTY sur les boutiques en ligne de Xbox et de PlayStation , ainsi que sur son propre store . Le prix, lui, pique sévère puisqu'il faut débourser 119 € pour mettre la main sur cette édition qui comprend donc :

On rappelle que Far Cry 6 est disponible depuis 7 octobre 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Stadia, et qu'il a obtenu un sympathique 16 sur 20 dans nos colonnes. Dans son test, Maxime explique notamment : "Far Cry 6 surprend et étonne sur de nombreux aspects ; à commencer par son histoire, bien plus intéressante que toutes celles qu’on a pu vivre depuis les débuts de la série. Sans doute parce que le jeu se mouille un peu plus avec un message plus politisé, chose que Far Cry 5 avait complètement loupée. Si certains clichés persistent et situations grotesques ont la dent dure, l’histoire de Far Cry 6 est parvenue à nous tenir en haleine durant les 30h qui ont été nécessaires pour boucler l’aventure."