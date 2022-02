Far Cry 6 : le DLC avec Joseph Seed s'offre un vrai trailer avec des meurtres brutaux

Six jours après avoir révélé la date de sortie du DLC de Far Cry 6 consacré à l'infâme Joseph Seed, Ubisoft nous propose cette fois-ci de découvrir le trailer officiel qui a été réalisé pour mettre en avant le grand méchant de Far Cry 5. Baptisée "Joseph : Chute", cette troisième extension va permettre comme autres de jouer avec le méchant de service, ici celui de Far Cry 5, on s'en souvient forcément. L'occasion de constater que notre gourou va être confronté à des hallucinations régulières, qu'il aime toujours autant tuer des gens gratuitement et qu'il a de nombreux péchés à expolier. La particularité de cette extension, c'est que la structure est basé sur les roguelite, et qu'on va beaucoup mourir pour voir la fin de cette aventure.