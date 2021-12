Far Cry 6 : leakée il y a un mois et demi, la mission avec Dany Trejo officiellement dispo

Souvenez-vous, c'était le 3 novembre dernier, Ubisoft faisait l'erreur de publier la mission avec l'acteur Dany Trejo dans le jeu Far Cry 6, faisant le bonheur des possesseurs du jeu, qui se sont empressés d'accompagner le personnage dans sa mission suicide. Si l'éditeur français a tenté de corriger le tir avec une mise à jour dans la foulée, le "mal" était déjà fait et les joueurs les plus awares n'ont pas attendu pour partager leur gameplay sur YouTube et les réseaux sociaux. Après un mois et demi de silence, Ubisoft nous fait savoir que cette mission supplémentaire est désormais disponible en téléchargement complètement gratuit. L'occasion de combattre aux côtés de l'un des acteurs fétiches de Robert Rodriguez, de partager quelques tacos avec lui et surtout de repartir avec des items exclusif. Voici d'ailleurs le trailer qui accompagne la nouvelle.