Far Cry 6 : histoire, personnages, gameplay et date de sortie, on vous résume tout !

Rojson et ses 1,66 million d'abonnés a un peu gâché la surprise, Ubisoft s'est montré plus que généreux pour le gameplay reveal de Far Cry 6. Il faut dire que cela faisait plusieurs mois que l'éditeur français n'avait pas communiqué autour de son titre, lui qui a été repoussé en raison du COVID et du travail à la maison des équipes d'Ubisoft Toronto. Du coup, gros coup de projecteur pour cet événement retransmis dans le monde entier et qui a donc permis de découvrir pas mal de chose. Histoire, personnages, gameplay, et même édition collector, Far Cry 6 a également une date de sortie, le 7 octobre prochain. Un retour aux sources pour la licence qui avait quitté les périodes de fin d'année depuis quelques années, préférant les sorties plus calmes, aux alentours de février/mars. Mais en 2021, la grosse sortie automnale, ça sera pour cet épisode estampillé "A Ubisoft original".











Même si le YouTubeur polonaisUn peu présomptueux vous trouvez ? Sachez pourtant que du côté d'Ubisoft, on y croit dur comme fer à cet opus qui souhaite apporter de la grande nouveauté dans la saga, à commencer par un arsenal qui se la joue original et surtout en mode confection et débrouille. Côté gameplay, on retrouve les mécaniques habituelles d'un FPS à la Ubisoft, avec un aspect RPG qui sera toujours d'actualité. En plus des options rendues possibles grâce au bricolage baptisé "Resolver", on pourra aussi utiliser des armes plus traditionnelles et des moyens de transport variés tels que des chevaux, des chars et des véhicules personnalisables. Ils pourront aussi s’entourer d'animaux de compagnie tels que Chorizo, un teckel sur roulettes, ou bien encore Guapo, le crocodile de compagnie de Juan, qui charge l'ennemi quand on le siffle. Pratique.Quant aux personnages, on apprend que le joueur endossera le rôle de Dani Rojas, protagoniste de l'histoire, qui ne sera pas muet, alléluia. Bien sûr, il sera possible de choisir entre la version masculine ou féminine du personnage central, une habitude dans les productions Ubisoft désormais. On croisera la route d'autres personnages comme Clara Garcia, la cheffe du groupe révolutionnaire Libertad ou encore Juan Cortez, un ancien espion du KGB désabusé et guérillero aguerri. Quant au grand méchant, on ne le présente plus, c'est Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) qui incarnera le dictateur Antón Castillo, qui sème la terreur dans le pays fictif Yara, un paradis tropical figé dans le temps, situé au cœur des Caraïbes. Enfin, sachez que Far Cry 6 sera jouable en solo ou en coopération à deux.

Sortie prévue pour le 7 octobre 2021 donc.