BioShock 4 : Sony tenterait d'en faire une exclu PS5, selon un insider

On sait maintenant, depuis quelque temps et officiellement, que BioShock 4 est en cours de gestation. Pour le coup, 2K Games a monté un studio uniquement pour cela, baptisé Cloud Chamber, et le projet serait développé depuis en réalité de longues années. Aux dernières nouvelles,: bref, nous voilà très intéressés. Intéressés, oui, mais également soucieux d'une chose : que ce quatrième opus n'arrive pas à reproduire tout l'éclat, absolument formidable, de la première trilogie. Et sans Ken Levine, l'illustre créateur de la franchise, aux commandes, il y a de quoi sourciller.Bref, quoiqu'il arrive, il se pourrait bien que certains croient dur comme fer à cet inédit volet... à l'image de Sony, par exemple. L'insider Nick Baker, aka "Shpeshal_Ed", assez réputé dans le milieu vidéoludique anglophone, a ainsi lâché une information croustillante dans le podcast Xbox Era Actuellement, l'informateur ne sait pas s'il s'agira d'un deal temporaire ou bien d'un autre définitif et, manquant encore de détails,Si tel était le cas,Car si le constructeur américain est pour l'instant timide en termes de jeux first-party, la tendance devrait s'inverser terriblement dans un futur pas si lointain que ça.