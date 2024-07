BioShock 4 : le jeu n'est pas prêt de sortir, il va falloir être patient

Annoncé en 2019, il y a déjà 5 ans, BioShock 4 est un projet qui se fait attendre. Forcément, voilà 11 ans que la série a été mise de côté, car non seulement BioShock Infinite ne sait pas bien vendu, mais aussi parce que son créateur, Ken Levine, est parti voguer vers de nouveaux horizons. Alors qu'il se murmure que BioShock 4 en est déjà à son quatrième reboot, on apprend que le projet continue et que du côté des développeurs, on cherche à se "staffer". Dans un message posté sur LinkedIn, Jeff Spoonhower qui est Senior Cinematic Designer au sein du studio Cloud Chamber, partage une offre d'emploi avec pas moins d'une trentaine de postes à pourvoir, aussi bien dans leurs locaux basés à Novato, aux États-Unis qu'à Montréal au Québec. Le studio embauche aussi bien des programmeurs que des artistes spécialisés dans la création de modèles 3D, ou la gestion de l'éclairage, des level designer, des personnes spécialisées dans la narration et dans les systèmes de combat. Des postes clefs qui prouvent que le développement est loin d'être terminé.







Il va donc falloir être patient et tout cela laisse un boulevard entier à Ken Levine et son jeu JUDAS, qui reprend l'ADN des BioShock, puisqu'il en est le propre créateurs. Ce dernier reprendra tous les ingrédiens qui ont fait le succès de la licence BioShock, avec un scénario alambiqué, une ambiance année 50, un gameplay ambidextre, et des pouvoirs à s'injecter en intraveineuse, le tout avec l'aide de l'IA et de ses éléments générés procédurablement. Judas n'a pas encore de date de sortie non plus.