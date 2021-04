BioShock 4 : un open world et "des histoires percutantes", voici quelques nouveaux détails

des arcs narratifs mémorables, d'écrire des dialogues et d'insuffler de la vie aux personnages." Plus intéressant encore, hormis un bagage conséquent demandé dans le milieu, le nouveau venu devra "penser des histoires percutantes, axées sur les personnages dans un monde ouvert."



Tout est dit : BioShock 4, ou quelque soit son nom, se déroulera donc dans un open world tout en gardant les fortes composantes narratives qui ont fait la réputation de la saga. On peut donc se mettre à imaginer un univers ambitieux tout en croisant les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'une douche froide, Tout est dit :On peut donc se mettre à imaginer un univers ambitieux tout en croisant les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'une douche froide, Ken Levine, créateur de BioShock et BioShock Infinite, n'ayant pas du tout été sollicité pour ce nouveau projet. On espère avoir des nouvelles concrètes prochainement...

Maintenant que l'on sait officiellement que BioShock 4 est en développement, autant dire que l'on prête attention à chaque bribe d'information le concernant. Pour le moment,Son gameplay, quant à lui, serait "accessible, satisfaisant et permettant un haut degré d'expression". Des informations alléchantes mais qui n'ont pas encore pointé le bout de leur nez sous la forme d'images ou de trailers : on prend donc son mal en patience et, bonne nouvelle,Ainsi, Cloud Chamber cherche un programmeur en IA, un designer d'interface, un world designer et, surtout,