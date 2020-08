BioShock 4 : un tout nouvel univers, adieu Rapture et Columbia ?

C'est désormais une réalité : oui, BioShock 4 est bel et bien en conception et si l'on ne sait pas encore quel nom il portera officiellement, de maigres détails à son sujet nous parviennent aujourd'hui par le biais de son studio de développement, Cloud Chamber. Société nouvelle fondée sous l'égide de 2K Games basée à Novato, aux États-Unis et à Montréal, au Canada, elle recrute actuellement des effectifs pour la gestation de ce quatrième opus mystérieux : ces offres d'embauche recherchent donc du personnel capable "d'insuffler la vie dans un nouveau monde fantastique", ce qui laisse donc penser que Rapture et Columbia ne seront pas au centre du récit. Bien évidemment, cela n'indique pas que les fameuses cités sous-marine et aérienne ne pourront pas faire leur apparition, les connexions entre les différents univers faisant partie intégrante du background de BioShock.



Autre critère professionnel recherché : la création "de modèles 3D visuellement attrayants" tirés de concept arts ou de photographies, "en étoffant les meilleurs détails et en les exagérant jusqu'à la caricature". A priori, donc, Cloud Chamber ne semble pas vouloir se séparer de la direction artistique si particulière (et grandiose) des trois premiers jeux. Mieux encore, les développeurs souhaitent concevoir un gameplay FPS "accessible, satisfaisant et permettant un haut degré d'expression" dans un "monde hautement réactif".



Que de teasing, donc, et l'on espère de tout cœur que la firme parviendra à concrétiser ses idées. Il faut dire que la responsabilité d'une telle franchise est rude, les opus déjà sortis s'appuyant du génie Ken Levine, aujourd'hui parti sur son propre jeu dans son propre studio. On croise les doigts.