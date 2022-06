Grounded : la version définitive du jeu va enfin sortir, un trailer rempli d'insectes

contiendra les 12 mises à jour déjà parues pendant la période d’accès anticipé, et permettra bien évidemment de comprendre comment les adolescents sont arrivés dans le jardin en format réduit.



Ce n'est pas tout, puisque l'on apprend que le Grounded 1.0 offrira l'occasion d'accéder à une zone inédite, à savoir le jardin supérieur. " Cette section proposera toujours plus de lieux à explorer ainsi que de nouvelles recettes d’armures, d’armes et des secrets", est-il indiqué dans le communiqué officiel. Parmi lesdits secrets figure la mante religieuse qui fera office de nouveau boss. Voilà qui devrait certainement intéresser ceux ayant pris l'habitude de combattre des insectes parfois trois fois plus grands qu'eux.





La version définitive de Grounded sortira en septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Xbox One. C'est Obsidian Entertainment qui l'a annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, en précisant que le jeu serait inclus dans le Xbox Game Pass. Cette version définitive