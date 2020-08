gamescom 2020 : 38 jeux présentés demain soir, en voici une partie et il y a de quoi se réjouir

Ubisoft à Sony en passant par Microsoft, Bethesda ou encore Electronic Arts

Ratchet & Clank Rift Apart (démo de gameplay sur PS5)

(démo de gameplay sur PS5) Fall Guys Ultimate Knockout (présentation de la saison 2)

(présentation de la saison 2) Call of Duty Black Ops Cold War

Destiny 2

World Of Warcraft Shadowlands

DOOM Eternal The Ancient Gods

Little Nightmares II

Medal of Honor Above & Beyond

Mafia Definitive Edition

Spellbreak

Star Wars Squadrons

Alors que l'E3 s'est vu purement et simplement annulé, la gamescom, elle, tente de retomber sur ses pattes et devrait a priori plutôt bien y arriver. Une nouvelle fois, l'Opening Night Live qui sera présentée par le célèbre Geoff Keighley sera le théâtre d'annonces en tout genre : des trailers World Premiere, des surprises et des détails divers et variés de la part de 18 éditeurs différents, d'Ainsi, on sait déjà que 38 jeux (!) seront au programme de ce show digital prévu demain, jeudi 27 août, à 20h heure française : voici justement la liste officielle des softs annoncés par le présentateur lui-même... Entre le nouveau Call of Duty, l'extension de l'incroyable DOOM Eternal, le prometteur Star Wars Squadrons ou du gameplay concret de Ratchet & Clank Rift Apart sur PlayStation 5 , il y a déjà de quoi faire. Jugez plutôt :Bien entendu, nous serons aux fourneaux pour vous retranscrire toutes les informations pendant la soirée.