DOOM Eternal : une vidéo teaser pour la 2e partie du DLC “The Ancient Gods”

Les fans de DOOM Eternal seront certainement ravis d'apprendre que Bethesda Softworks a mis en ligne une vidéo teaser consacrée à la deuxième partie du DLC "The Ancient Gods". D'une durée de vingt secondes, elle indique que l'intégralité du trailer sera dévoilée le 17 mars prochain, soit dans deux petits jours. Aucune date de sortie n'a encore été officialisée, mais si l'on se fie aux dernières rumeurs qui circulent sur la Toile, le lancement serait prévu le lendemain (18 mars).En attendant d'être définitivement fixés sur le sujet, on vous rappelle que DOOM Eternal est disponible sur Xbox One, Nintendo Switch, PC, Stadia et PS4, et que la Xbox Series S, la Xbox Series X et la PS5 seront servies dans le courant de l'année via une mise à jour.