DOOM Eternal : 5 minutes de gameplay 4K comparant RTX 2080 Ti et RTX 3080

Nvidia vient de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay de DOOM Eternal dans laquelle on peut comparer les performances des cartes RTX 2080 Ti et RTX 3080 dans le cadre de jeu en 4K. Si on s'attendait à une domination normale de la nouvelle carte graphique de la firme au caméléon, l'écart de performances est simplement hallucinant, avec près de 50 FPS de mieux pour la dernière-née. Comme on peut le voir sur le compteur de framerate, la RTX 2080 Ti tourne autour des 80-90 FPS alors que sa remplaçante oscille entre 140 et 150 images par seconde, soit un gain d'environ 50%. Avec de tels chiffres, nous sommes impatients de pouvoir découvrir ce que la monstrueuse RTX 3090 sera capable de faire. Réponse d'ici quelques semaines dans nos colonnes ! Pour tout savoir sur les nouvelles cartes Nvidia à architecture Ampere, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre récapitulatif situé à cette adresse.