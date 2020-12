Test DOOM Eternal (Nintendo Switch) : ça pique bien les yeux, mais ça défoule quand même

Le Test





On pourrait entamer ce test en évoquant le scénario de DOOM Eternal (ah ah, la bonne blague !), en rappelant ses mécaniques de glory kill, en vantant son dynamisme, en faisant l'inventaire de l'arsenal, en pestant contre le codex et les didacticiels qui hachent le gameplay, ou encore en pesant le pour et le contre des barres de balancement, double saut et autres grappins. Mais tout cela n'est pas vraiment le sujet du jour. En effet, le jeu est sorti sur PC, PS4 et Xbox One il y a déjà neuf mois et, en tant que simple portage, cette version Switch s'avère parfaitement identique à l'expérience d'origine sur tous ces points. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà regretter d'avoir affaire à DOOM Eternal "tout court" et non à une version étendue qui inclurait l'extension The Ancient Gods : Part One. Cette dernière est pourtant elle aussi déjà sortie sur les autres plateformes. Les amateurs de belles boîtes pourront également se lamenter sur l'absence de version physique, le jeu n'étant disponible qu'en dématérialisé (à soixante euros, au passage...). Ce point peut d'ailleurs s'avérer légèrement problématique car il faut télécharger près de 19 Go de données et avoir suffisamment de place sur la console pour les stocker. Sachant que la Switch possède un espace de stockage interne de seulement 32 Go, il va falloir archiver un paquet d'autres jeux.







Fidèle à sa réputation de gros bourrin, le Doom Guy adopte donc la philosophie du "pousse toi d'là que j'm'y mette". Notre super soldat semble également pousser la console dans ses retranchements, car cette dernière chauffe comme jamais en mode télévision. Quant au fait de jouer en portable, cela ne se fait pas non plus sans heurts. Les différents textes qui apparaissent à l'écran n'ont pas été refaits, et ils paraissent donc bien trop petits. Le problème est encore plus sensible en ce qui concerne la représentation des commandes. A moins d'avoir des yeux de lynx, il est quasiment impossible de discerner l'icône représentant le stick gauche de celle du stick droit. Nous vous conseillons donc de passer toute la phrase de didacticiels en mode docké, même si vous comptez jouer en portable par la suite.







IL EST FLOU L'AFFREUX DOOM, IL EST FLOU