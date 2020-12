DOOM Eternal : un trailer pour le Super Gore Nest, un nouveau niveau hardcore

Si jamais vous trouviez DOOM Eternal un peu trop facile, soyez rassurés puisqu'id Software vient de mettre à jour le jeu en y ajoutant le Super Gore Nest, un niveau spécial qui se veut le plus hardcore possible. Le niveau est conçu sur les bases d'un passage bien connu de la campagne, mais en y ajoutant des dangers environnementaux supplémentaires (plus de lave), et en y fourrant tout ce que le bestiaire de DOOM compte de démons les plus dangereux. Ce niveau permettra de débloquer des tas de récompenses, dont du cosmétique à l'image de ce shotgun doré du plus bel effet. Mieux, le mode classic vous plongera au coeur de cet enfer sans équipement, et il faudra survivre pour récupérer votre arsenal, et ainsi améliorer vos chances de survie.