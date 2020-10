DOOM Eternal : l'extension The Ancient Gods est dispo, en voici un trailer sous pression

Enfin. Après des mois et des mois d'attente, l'aventure sanglante et impitoyable de DOOM Eternal - qui avait récolté un 18/20 bien mérité dans nos colonnes lors de sa sortie - s'apprête à reprendre à travers la première partie de son extension : nommée The Ancient Gods, celle-ci approfondira encore davantage la mythologie à la fois biblique et spatiale de la franchise, démons et maykrs à l'appui.Bref, tout ça pour dire que le fameux DLC est enfin disponible à l'achat : sachez d'ailleurs qu'il prendra la forme d'un stand-alone et qu'il vous en coûtera 19,99 euros tout de même. On s'attend donc à un contenu conséquent et, en attendant de terminer ce joyeux bordel, voici un trailer de lancement particulièrement énervé. Du rock, des gros ennemis, des armes redoutables et un doom slayer sans pitié : tout ce qu'on aime.