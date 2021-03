DOOM Eternal : du gameplay pour l'épisode 2 de "The Ancient Gods", une date de sortie aussi

Rassemblez les armées sentinelles et menez la guerre jusqu'à la forteresse du Seigneur des Ténèbres lui-même dans un dernier effort pour sceller le mal une fois pour toutes, nous prévient-on.









Armé du tout nouveau Marteau sentinelle, le Slayer va démembrer, déchiqueter, et maintenant

tous les démons sur son passage. Par delà d'anciens campements sentinelles, des cités terrestres dévastées et d'autres lieux inexplorés, il affrontera de nouvelles variantes d'ennemis encore plus puissants alors même qu'il s'approchera de son ultime combat."



Plus intéressant : conformément aux rumeurs, l'add-on sera disponible dès demain (18 mars) sur Xbox One, PS4, PC et Stadia. Bien évidemment, il fait partie du Pass Year One (29,99€) dans lequel figure déjà l'épisode 1. Les deux DLC peuvent également être achetés séparément contre 19,99€ pièce.