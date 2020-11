DOOM Eternal : un trailer de gameplay et une date de sortie sur Switch

Bonne nouvelle pour les fans du Slayer qui veulent continuer à repousser la racaille démoniaque lorsqu'ils sont en voyage : Bethesda annonce officiellement la sortie de DOOM Eternal sur Nintendo Switch via un trailer. Initialement sorti sur PC, PS4 et Xbox one le 20 mars dernier, le FPS d'id Sofwtare va donc débarquer sur la console hybride de Nintendo le 8 décembre prochain. Les joueurs vont donc pouvoir découper du démon sur une bande son métal durant la période des fêtes, et on voit mal quel cadeau ferait plus plaisir que la référence du fast-FPS. Bien sûr, on a droit à un trailer bien énervé pour fêter ça, et si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, notre test se trouve à cette adresse.