DOOM Eternal : l'extension The Ancient Gods prendra la forme d'un stand-alone

Marty Stratton s'est exprimé au micro PCGamesN au sujet d'un détail important : le format de ce DLC très attendu.



Et figurez-vous qu'il s'agira en réalité... d'un stand-alone. "N ous voulons que ce contenu additionnel atteigne autant de personnes que possible. En fait, vous n'avez même pas besoin de posséder DOOM Eternal pour acheter l'acheter et y jouer", avoue alors le développeur. Par ces mots, nous avons donc bien la confirmation qu'il s'agit d'une campagne additionnelle de gros calibre à la durée de vie probablement conséquente. Mince alors, on va devoir rejouer à DOOM pendant des heures...





Après le succès incontestable de DOOM Eternal, id Software a prévu tout un plan pour le faire tenir sur la durée : des mises à jour en pagaille, des Saisons pour son multijoueur et surtout une grosse extension nommée The Ancient Gods. Sa première partie s'est justement dévoilée hier au travers d'un trailer à la violence somptueuse et, aujourd'hui, le producteur exécutif