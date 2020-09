GeForce RTX 3080/3090 : NVIDIA répond au SSD de la PS5 et de la Xbox Series X

Ce soir, Nvidia nous a montré sa vision de la next gen', et sans surprise, la firme de Santa Clara vise les sommets en nous dévoilant trois nouvelles cartes graphiques, ainsi qu'un moyen de contrer le SSD de la PS5. Paré de sa plus belle veste en cuir, Jensen Huang nous a reçus dans sa cuisine afin de nous présenter la seconde génération de cartes graphiques RTX. La présentation a débuté selon la tradition par la présentation de la RTX 3080, une nouvelle carte basée sur l'architecture Ampere, gravée en 8nm grâce aux soins de Samsung.

Grâce à cette nouvelle finesse de gravure, Nvidia peut augmenter le nombre de transistors présents sur la puce avec désormais 28 milliards d'unités. Le résultat, c'est bien sûr des performances en sacrée hausse avec un passage de 11 à 30 TFLOPS sur les calculs shaders. Côté ray-tracing, on passe cette fois de 34 à 58 "RT-FLOPS" tandis que les calculs IA (utilisés pour le DLSS) passent de 89 à 238 Tensor TFLOPS. Bref, pleins de coeurs différents, chacun dédiés à des tâches bien particulières, ce qui nous prouve que l'architecture Turing introduite il y a deux ans semble avoir été une bonne base de développement pour les ingénieurs de la marque au caméléon.

Selon la marque, cette RTX 3080 atteindrait les 58 TFLOPS de puissance brute, en comparaison des 13TFLOPS de la future Xbox Series X. Pour épauler tout ceci, la carte embarquera 10 Go de GDDR6X capable de 19Gbps. En performance globale, la firme de Santa Clara nous indique des performances doublées par rapport à la RTX 2080, et garanti le jeu 4K à 60 FPS. Avec autant de puissance, la marque a également dévoile sa nouvelle solution de refroidissement particulièrement ingénieux. Identique au dissipateur qui avait fuité sur la toile, ce radiateur va optimiser le flux d'air, et permettre un refroidissement encore plus efficace, tout en limitant les nuisances sonores. Ce dernier a nécessité de sacré trésors d'ingénierie pour développer un circuit imprimé plus compact qui puisse permettre de monter des ventilateurs sur les deux côtés de la carte graphique. Désormais plus de backplate, ni d'espace gâché : chaque centimètre carré de la carte sert au refroidissement, garantissant au passage des performances de haut vol.

Mais face aux grands consoliers qui vont lancer leurs machines en fin d'année, Nvidia a également fourbi ses armes. En effet, l'une des grandes forces des PS5 et Xbox Series X réside en leur nouveau SSD, pensé pour amener directement les données stockées vers le GPU. La firme au caméléon répond donc avec une technologie baptisée RTX IO. Comme sur les consoles, l'idée est de stocker les données compressées sur le SSD et de les transférer directement vers la mémoire graphique, sans passer par la case processeur, ce qui permet de supprimer une étape, et donc de gagner énormément de temps. Selon la marque, RTX IO permet de réduire l'utilisation CPU jusqu'à 20x, tout en multipliant par 100 le débit en lecture afin d'atteindre 14 Go/s, soit largement plus que les 9 Go/s promis par Sony pour sa PS5. Il faut savoir que ce système est d'ailleurs compatible avec DirectStorage, soit une des technologies développées par Microsoft pour la Xbox et Windows 10.

La bonne nouvelle, c'est que la RTX 3080 sera disponible dès le 17 septembre chez Nvidia et les assembleurs partenaires classiques (MSi, ASUS, EVGA, Gigabyte, etc...) au tarif conseillé de 699 euros, soit le prix des RTX 2080 et 2080 Super lors de leurs sorties respectives.

Pour ceux qui ont un budget plus serré, Nvidia dévoile la RTX 3070. Équipée de "seulement" 8Go de GDDR6 (non-X) cette carte vise le joueur adepte du 1440p avec un tarif agressif de 499€. Elle propose 20 shader TFLOPS, 40 RT-TFLOPS et 168 Tensor-TFLOPS, mais se contentera d'un dissipateur classique, avec les deux ventilateurs du même côté. Selon Nvidia, cette carte offrira des performances supérieures à la RTX 2080 Ti actuelle. La RTX 3070 sera disponible au cours du mois d'octobre, sans plus de précisions.

Enfin, les plus riches pourront s'orienter vers la RTX 3090. Remplaçante de la Titan, cette dernière promet le graal, à savoir du jeu en 8K à 60fps (probablement sur des titres peu gourmands). Si personne ne devrait jouer en 8K, ce GPU ultra haut de gamme vise surtout à offrir des framerate de folie sur les jeux en 4K, avec le 144fps en ligne de mire. Bien spur, l'excellence se paye avec un tarif fixé à 1499 euros, soit là encore le prix de l'ancienne Titan RTX. À ce tarif, on disposera de 24 Go de GDDR6X et d'une sortie HDMI 2.1, clef du gaming en 8K sur les TV modernes. La RTX 3090 sera disponible à partir du 24 septembre prochain.