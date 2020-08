Nvidia : une vidéo qui tease la nouvelle génération de cartes graphiques

Nvidia continue son teasing autour des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 30 à architecture Ampère via une vidéo qui nous explique les étapes cruciales du développement d'une carte graphique. Dans cette vidéo pédagogique, la firme de Santa Clara nous explique les différents challenges autour des GPU modernes, dont le refroidissement, l'alimentation électrique, ou encore le design industriel. Mais en plissant un peu les yeux, et en ouvrant grand les oreilles, on comprend qu'il s'agit là d'un teaser pour les prochaines GeForce RTX 3090 et RTX 3080. En effet, dans la partie dédiée au refroidissement, l'ingénieur nous explique qu'il a fallu repenser le dissipateur, ce qui implique de changer la forme du circuit imprimé, afin d'optimiser le flux d'air. Or, c'est exactement ce qui a été fait sur les prochaines cartes graphiques qui disposeront d'un radiateur spécifique, avec des ventilateurs de chaque côté du PCB.

Mieux, lors de la partie électrique, on aperçoit un schéma technique avec un connecteur 12-pin hyper compact (il fait la taille d'un 8-pin classique) monté en position transversale. Il s'agit là encore d'une innovation de Nvidia, qui a créé ce connecteur spécifique afin de pouvoir apporter plus de puissance électrique à ses cartes. Grâce à ce connecteur plus petit que ceux utilisés habituellement, la firme peut également gagner de l'espace sur le circuit imprimé. Bien sûr, ce système sera utilisé via un adaptateur qui sera fourni avec les GPU. On ignore encore si ce connecteur sera limité aux cartes Founder's Edition, ou s'il sera aussi sur les cartes des assembleurs. Rappelons que la présentation officielle des la nouvelle génération de cartes RTX aura lieu le 1er septembre à 18h.