Nvidia : le GeForce NOW est désormais disponible sur iOS Safari en version beta

Bonne nouvelle pour les clients Apple puisque Nvidia vient d'annoncer que le service de jeu en streaming GeForce NOW est désormais disponible sur iOS Safari. Cela signifie qu'on va pouvoir jouer sur iPhone et iPad et profiter de tous les gros titres PC, avec le RTX activé. Pour l'instant, le service n'est disponible qu'en version beta, et demande d'avoir au minimum iOS 14.2 ou iPadOS 14.2. Sachez qu'il faudra aussi disposer d'une manette de jeu compatible avec votre téléphone, à l'image de la Razer Kishi par exemple. Si vous êtes déjà membre GeForce NOW, il vous suffit d'aller faire un tour à cette adresse sur le navigateur Safari de votre terminal. Si jamais vous n'avez pas encore de compte GeForce NOW, sachez que vous pouvez profiter de la version gratuite du service ou vous abonner pour 5.49€ par mois en allant jeter un oeil à cette adresse . On rappelle que le service a accueilli récemment les dernières nouveautés AAA telles que Watch Dogs Legion ou encore Assassin's Creed : Valhalla.