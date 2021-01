Google Stadia et GeForce Now intégrés directement dans les téléviseurs LG

Le CES 2021 est l'occasion pour les grands fabricants de téléviseurs de proposer moult innovations, mais aussi de concrétiser des partenariats. C'est ainsi que nous avons appris lors de la présentation de sa nouvelle gamme de téléviseurs que LG intègrera directement dans son écosystème les services de cloud gaming que sont Google Stadia et le GeForce Now de NVIDIA. Si le jeu vidéo n'est pas encore tout à fait prêt pour le streaming de jeux vidéo, dénué de consoles physiques, du côté de certains constructeurs, on pense déjà à demain et celui-ci passe forcément par le cloud gaming, qui continue d'étendre sa toile. Ce dernier est d'ores et déjà disponible sur les tablettes, smartphones, box TV et va désormais s'attaquer au marché des téléviseurs connectés, sans doute la plateforme qui servira de véritable tremplin grand public.











Alors certes, Stadia pouvait d'ores et déjà fonctionner sur n'importe quel écran du salon par le biais d'un dongle Chromecast, mais cette fois-ci, il s'affranchit de tout appareil supplémentaire pour n'être qu'une application directement disponible sur la home page du téléviseur LG. Alors certes, il sera toujours nécessaire d'avoir une manette Stadia pour faire fonctionner le service, mais rien ne nous dit qu'un controller sera proposé en plus au moment de l'achat du téléviseur. Histoire d'ailleurs d'être raccord avec l'esprit gaming qui résulte de ce partenariat, LG a précisé que de nouveaux modèles OLED, QNED et NanoCell bénéficieront de spécificités gaming, sans doute des taux de rafraîchissement pour être Xbox Series X et PS5 compatibles, notamment en ce qui concerne le 120fps. Si LG est donc le premier fabricant télé à annoncer un tel partenariat, il pourrait en revanche se faire coiffer au poteau puisque les premiers modèles à intégrer nativement Stadia et GeForce Now n'arriveront pas sur le marché avant la fin du second semestre 2021. On a encore un peu de temps...