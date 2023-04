Stadia : Phil Harrison a quitté Google sur la pointe des pieds

Lancé en grandes pompes en 2019, Google Stadia devait être une petite révolution dans le monde du jeu vidéo. Avec son service en full streaming, le projet devait devenir le vrai Netflix du jeu vidéo. Mais comme chacun sait, le modèle économique n'a pas réussi à convaincre le grand public, surpris sans doute de devoir payer l'abonnement à un service puis d'acheter chaque jeu à l'unité. Une énorme erreur d'appréciation de la part de Stadia et de son PDG à l'époque, un certain Phil Harrison, contraint de fermer petit à petit chaque branche de son écosystème. Après 1 an et demi de doute, Google mettra fin à Stadia et l'ensemble des personnes remerciées. Nous venons d'apprendre que Phil Harrison vient de quitter Google à son tour, mais sur la pointe des doigts. Aucune annonce officielle n'a été faite et cette information a été révélée par des employés hauts placés chez Google qui ont soufflé l'information au site Business Insider . On ne sait pas quels sont les projets de ce grand monsieur (il fait plus de 1,90 m), mais on imagine qu'il n'aura pas trop de mal à rebondir dans le secteur. A moins que ses échecs répétés chez Microsoft, Sony et puis Stadia lui ait fermé les portes de nombreuses entreprises...