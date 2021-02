Google Stadia : Phil Harrison a menti à ses équipes juste avant la fermeture des studios

Rappelez-vous, c'était le 1er février 2021, on apprenait la fermeture de Stadia Games & Entertainment, la structure chez Google qui était en charge de développer des titres exclusifs pour la plateforme Stadia, chapeauté par Jade Raymond. Une annonce un peu brutale - et surtout inattendue - qui démontrait toutefois l'envie du géant de l'Internet de changer de stratégie concernant sa verticale gaming. Phil Harrison, le Président de Stadia, s'était d'ailleurs fendu d'un long message sur le blog officiel pour expliquer à ce renoncement d'investir davantage dans cette politique trop longue, et trop coûteuse surtout. Résultat, ce sont 150 développeurs qui se sont retrouvés sur le carreau, avec pour certains la promesse d'être reclassés dans d'autres secteurs du groupe, quand d'autres risquent tout simplement le licenciement. Mais il semblerait que les choses ne soient pas si simples et l'arrière-cuisine de cette affaire pas si propre que ça en a l'air. En effet, le site américain Kotaku vient de sortir une enquête, basé sur le témoignage anonyme de plusieurs employés, qui ont révélé des méthodes peu conventionnelles.







Selon le papier de Kotaku, les personnes qui ont été touchées par la fermeture de Stadia Games & Entertainment ont été mis au parfum de cette décision brutale quelques minutes avant l'annonce officielle publique. Pire encore, ces mêmes personnes ont dû patienter trois jours (le 4 février 2021 donc) avant que Phil Harrison ne décide de prendre la parole et d'expliquer les raisons de ce revirement de cap si soudain. La nouvelle a été donnée à travers une conférence téléphonique, plus connue dans le jargon comme Conf Call, pendant laquelle le Président de Stadia a expliqué que c'est le rachat de Bethesda par Microsoft qui l'a motivé à revoir entièrement la stratégie globale de Stadia.



Créer des jeux de type AAA à partir de zéro demande de nombreuses années et des investissements importants, et les coûts augmentent de façon exponentielle. Etant donné que nous avons la volonté de nous appuyer sur la technologie de Stadia et d'aller plus loin dans nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne plus investir davantage dans la création de contenu exclusif à travers notre équipe de développement interne SG&E.







Si le revirement de situation et de stratégie n'a rien de choquant en soi, c'est la manière dont les dirigeants (essentiellement Phil Harrison) ont agit qui posent de sérieuses questions. En effet, selon les témoignages anonymes recueillis par Kotaku, Phil Harrison avait envoyé un email à l'ensemble de ses équipes 5 jours auparavant pour les féliciter du travail accompli et des "grands progrès" qui étaient effectués jusqu'alors. De quoi conforter et motiver les troupes quant à la direction prise par le groupe.

Stadia Games & Entertainment a fait de grands progrès en créant une équipe à la fois diverse et talentueuse, mais aussi en cérant un catalogue de jeux solide exclusifs à Stadia. Nous confirmerons prochainement l'enveloppe d'investissement destiné à SG&E, ce qui permettra d'éclairer la stratégie SG&E et les objectifs et résultats attendus pour l'année 2021.









Si cette enquête de Kotaku va sans doute pousser Phil Harrison à prendre la parole dans les prochains jours, sachez que Jade Raymond s'est d'ores et déjà exprimée auprès de Kotaku suite à cette décision brutale, d'autant qu'elle a décidé de quitter Google Stadia dans la foulée.

Je suis fière de l'équipe que nous avons créée chez Stadia Games & Entertainment et du travail incroyable que nous avons réalisé sur des jeux exclusifs pour la plateforme. Ce fut une décision difficile de saisir une nouvelle opportunité, et je serai à jamais reconnaissant envers cette équipe pour tout ce que nous avons appris et réalisé ensemble.

Si la crise mondiale a été également un facteur dans la décision de Phil Harrison de ne plus investir des sommes colossales pour produire en interne, il n'est évidemment pas interdit que Google décide de s'offrir des studios déjà existants, avec des projets en cours pour aller plus vite dans ce besoin de délivrer des jeux exclusifs. En soi, cette stratégie n'a rien d'étonnant, mais tout cela démontre que les réflexions de départ étaient loin d'être mûrement réfléchies. Toujours est-il que pour le public, rien ne changera pour les abonnés à Stadia, d'autant que plus de 100 jeux sont attendus cette année dans le catalogue. Y verra-t-on des titres plus exclusifs suite à ce changement de cap ? Réponse dans les mois à venir.