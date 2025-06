Cyberpunk 2 entre en « pré-production » et ça va prendre de longues années...

Cyberpunk 2 dest désormais une réalité. Le studio polonais CD Projekt Red a confirmé que le successeur de Cyberpunk 2077, jusqu’ici connu sous le nom de code Project Orion, est officiellement entré en phase de pré-production. C’est en effet à l’occasion de la publication de ses résultats financiers du premier trimestre 2025 que CD Projekt a levé le voile sur l’état d’avancement du projet. Après plusieurs mois de travail conceptuel – où ont été définis l’univers, les intentions de gameplay et les bases narratives – Cyberpunk 2 passe à l’étape suivante : la pré-production. Concrètement, cela signifie que le studio forme les équipes principales, commence à créer des prototypes jouables pour tester les mécaniques clés, et surtout, pose les fondations techniques du jeu. À ce titre, il est confirmé que le titre reposera sur l’Unreal Engine 5, un moteur déjà éprouvé dans le pipeline du studio depuis la refonte de The Witcher et la dernière extension Phantom Liberty.









Un projet dirigé depuis les Etats-Unis

Pour ce nouvel épisode, CD Projekt a transféré le cœur du développement en Amérique du Nord, au sein de CD Projekt Red North America, une entité basée entre Boston et Vancouver. Cette internationalisation vise à attirer des talents expérimentés de l’industrie AAA, tout en donnant une perspective nouvelle à l’univers cyberpunk, déjà solidement installé depuis 2020. Le créateur originel de la licence Cyberpunk, Mike Pondsmith, reste impliqué dans le projet à distance. Il a récemment révélé que si Night City restera présente, une nouvelle métropole sera également explorée. Décrite comme "un Chicago qui aurait mal tourné", cette ville inédite promet d’élargir l’échelle géopolitique et narrative de la saga. Le passage en préproduction signifie que le jeu est encore à plusieurs années de sa sortie. Aucune fenêtre de lancement n’a été avancée, et le studio ne semble pas pressé de réitérer les erreurs de communication du passé. CD Projekt affiche aujourd’hui une volonté claire de maîtriser son calendrier, de stabiliser sa technologie, et de livrer une expérience pleinement aboutie dès le jour J.





En attendant, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty continue son excellente carrière. L’extension a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus, et une Ultimate Edition incluant tous les contenus sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, preuve que la licence Cyberpunk continue de s’ancrer durablement dans le paysage vidéoludique.