Cyberpunk 2 : Keanu Reeves veut revenir en Johnny Silverhand

On le sait depuis juin dernier, Cyberpunk 2 est entré en phase de pré-production et il va falloir attendre de longues années avant que le jeu ne débarque sur PC et consoles (sans doute la prochaine générartion), mais le jeu semble déjà intéresser certaines personnes, en la personne de Keanu Reeves. L'acteur an effet confié vouloir absolument revenir dans la peau de Johnny Silverhand, le rockeur de Night City. Interrogé par IGN lors de la promo de son film Good Fortune, l’acteur a lâché un simple mais efficace « Absolutely » lorsqu’on lui a demandé s’il reprendrait le rôle. La balle est désormais dans le camp du studio polonais.









Sur le papier, la hype est là, mais le timing, lui, est cruel. Le projet Orion (nom de code de Cyberpunk 2) ne sortira pas avant 5 ou 6 ans minimum. Autant dire que Johnny Silverhand a le temps de s’user quelques cordes de guitare avant de remonter sur scène. Côté contenu, c’est toujours le néant. Rien d’officiel, si ce n’est une fuite signée Mike Pondsmith, créateur originel du lore, qui a confirmé qu’on explorera une autre cité qu’il décrit comme un « Chicago gone wrong ». Night City ne disparaît pas pour autant : elle existera toujours en parallèle, probablement comme hub secondaire ou référence historique. En interne, CD Projekt Red a déjà réparti ses troupes, puisque plus de 60 développeurs sont mobilisés pour faire avancer à la fois The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Un équilibre délicat, tant la réussite du Witcherverse semble prioritaire aux yeux de la direction. Mais si Reeves tient parole, et si CD Projekt Red réussit à capitaliser sur le capital sympathie de Johnny Silverhand (souvent plus populaire que V lui-même), alors la suite pourrait éviter les erreurs de lancement de 2020. Encore faut-il que l’acteur ne soit pas cantonné au simple caméo fan-service. Car un Johnny qui ne fait que hanter l’arrière-plan, c’est un Johnny au rabais. Et ça, ni les joueurs ni Keanu ne semblent prêts à l’accepter.



