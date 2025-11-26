JeuxActuJeuxActu.com

Cyberpunk 2077 : c'est 35 millions de ventes après 5 ans d'exploitation, Cyberpunk 2 se renforce

La fin d'année approche et chez certains éditeurs et studios, on fait déjà le bilan comptable. Chez CD Projekt Red par exemple, on vient d'annoncer que Cyberpunk 2077 vient de franchir la barre des 35 millions d’exemplaires vendus. Ce chiffre, révélé lors de la présentation des résultats de CD Projekt Red pour le troisième trimestre 2025, inclut les ventes individuelles et celles comprises dans l’Ultimate Edition. Pour un jeu dont le lancement en 2020 avait été un cauchemar, c’est une victoire presque miraculeuse. Qui se souvient du bugfest initial, des versions consoles PS4 et Xbox One quasi injouables et des vagues de remboursements qui avaient terni l’image du studio polonais ? Il aura fallu patience, ténacité et un travail acharné pour redonner vie à Night City. Le DLC Phantom Liberty a montré que le studio pouvait non seulement réparer ses erreurs, mais offrir un contenu solide, capable de séduire à nouveau joueurs et critiques.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ne s’arrête pas là. Pendant que les ventes continuent de grimper, le studio prépare activement Cyberpunk 2. L’équipe de Boston s’agrandit et devrait atteindre 300 développeurs d’ici 2027, contre un peu moins de 150 actuellement. Autant dire que la machine est en marche pour le prochain chapitre de Night City. Entre-temps, le jeu continue d’évoluer : la mise à jour 2.31 a apporté AutoDrive et un Photo Mode enrichi, tandis que l’anime Cyberpunk Edgerunners 2 a été confirmé à l’Anime Expo 2025. Le succès de Cyberpunk 2077 reste une leçon pour toute l’industrie : un lancement catastrophique ne condamne pas un jeu si le studio a la patience et la vision nécessaires pour le redresser. Aujourd’hui, 35 millions d’exemplaires vendus, c’est plus qu’un chiffre, c’est une revanche. Une belle même.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 26 novembre 2025
18:53


Jeu : FPS
Editeur : CD Projekt
Développeur : CD Projekt
5 Juin 2025

