JeuxActuJeuxActu.com

Cyberpunk 2077 : sur Switch 2, le jeu se vend mieux en physique qu'en démat et il y a une explication

Cyberpunk 2077 : sur Switch 2, le jeu se vend mieux en physique qu'en démat et il y a une explication

Sorti depuis 5 ans déjà sur PC, PS5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 a trouvé une nouvelle jeunesse sur Nintendo Switch 2. Et visiblement, côté ventes, le public a choisi son camp : la cartouche plutôt que le téléchargement. En effet, dans son dernier rapport financier, CD Projekt Red a annoncé que plus de 75% des ventes du jeu sur la console de Nintendo sont en version physique. Et à ce propos, Michał Novakovski, co-PDG du studio polonais, a une explication toute trouvée : la cartouche de 64 Go inclut non seulement le jeu de base, mais aussi l’extension Phantom Liberty. En gros, tout est dedans, prêt à tourner sans téléchargement massif ni mise à jour de 50 Go dès l’écran titre. Le fameux confort du « plug & play » que les joueurs adorent quand ils posent leurs doigts sur une machine Nintendo. Ajoutez à cela les améliorations techniques propres à la Switch 2, et Cyberpunk 2077 s’est offert un nouveau public, probablement moins tenté par les versions dématérialisées.

Michał Novakovski reste pourtant confiant : selon lui, les ventes digitales finiront par rattraper leur retard, comme toujours sur le long terme. Car côté business, la balance penche clairement : le démat’ rapporte plus net, là où la cartouche implique coûts de fabrication, packaging et marges distributeurs. En attendant, la domination du physique continue avec de nouvelles commandes de stock enregistrées ce trimestre. Une petite gifle pour tous ceux qui annonçaient la mort du support matériel, et une belle revanche pour la cartouche, qui refuse décidément de se laisser enterrer.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 29 août 2025
15:56


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Cyberpunk 2077 : "la version Nintendo Switch 2 sera la meilleure expérience nomade" Parmi les jeux sur lesquels la Nintendo Switch 2 pourra compter, le 5 juin 2025, il y a Cyberpunk 2077 Ultimate Edition qui s'annonce déjà comme étant la version nomade la plus abouti, surtout si l'on en croit les développeurs. 30/04/2025, 11:42
Cyberpunk 2077 : une surprise pour les 4 ans, des nouveautés pour le jeu On pensait queCD Projekt Red en avait fini avec Cyberpunk 2077 et que le studio était entrer en pleine production pour The Witcher 4, mais il semblerait que les développeurs polonais avaient encore un peu de ressources pour célébr 10/12/2024, 18:39

Cyberpunk 2077 : le DLC "Phantom Liberty" fait un excellent démarrage, voici les chiffres 05/10/2023, 17:42
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty : des easter eggs de la série Netflix seront dans le jeu 23/08/2023, 14:18
Cyberpunk 2077 : 12 min de gameplay en 4K pour le DLC "Phantom Liberty" 29/06/2023, 11:38
Cyberpunk 2077 : on a joué à "Phantom Liberty" chez CD Projekt, on vous fait visiter les studios 11/06/2023, 21:01


Cyberpunk 2077

Jeu : FPS
Editeur : CD Projekt
Développeur : CD Projekt
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
2020
5 Juin 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note COBRA (Microids) : un jeu sans pognon ni ambition 😔​ (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note COBRA (Microids) : un jeu sans pognon ni ambition 😔​ (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Cyberpunk 2077 : le procès du lancement désastreux vient de se régler avec un gros chèque
Cyberpunk 2077 : Idris Elba arrive dans le jeu avec le DLC "Phantom Liberty" Cyberpunk 2077 : Idris Elba arrive dans le jeu avec le DLC "Phantom Liberty"
Cyberpunk 2, The Witcher nouvelle trilogie et Hadar, CD Projekt Red dévoile tous Cyberpunk 2, The Witcher nouvelle trilogie et Hadar, CD Projekt Red dévoile tous ses nouveaux jeux
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News