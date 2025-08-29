Sorti depuis 5 ans déjà sur PC, PS5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 a trouvé une nouvelle jeunesse sur Nintendo Switch 2. Et visiblement, côté ventes, le public a choisi son camp : la cartouche plutôt que le téléchargement. En effet, dans son dernier rapport financier, CD Projekt Red a annoncé que plus de 75% des ventes du jeu sur la console de Nintendo sont en version physique. Et à ce propos, Michał Novakovski, co-PDG du studio polonais, a une explication toute trouvée : la cartouche de 64 Go inclut non seulement le jeu de base, mais aussi l’extension Phantom Liberty. En gros, tout est dedans, prêt à tourner sans téléchargement massif ni mise à jour de 50 Go dès l’écran titre. Le fameux confort du « plug & play » que les joueurs adorent quand ils posent leurs doigts sur une machine Nintendo. Ajoutez à cela les améliorations techniques propres à la Switch 2, et Cyberpunk 2077 s’est offert un nouveau public, probablement moins tenté par les versions dématérialisées.
Michał Novakovski reste pourtant confiant : selon lui, les ventes digitales finiront par rattraper leur retard, comme toujours sur le long terme. Car côté business, la balance penche clairement : le démat’ rapporte plus net, là où la cartouche implique coûts de fabrication, packaging et marges distributeurs. En attendant, la domination du physique continue avec de nouvelles commandes de stock enregistrées ce trimestre. Une petite gifle pour tous ceux qui annonçaient la mort du support matériel, et une belle revanche pour la cartouche, qui refuse décidément de se laisser enterrer.
Cyberpunk 2077 : sur Switch 2, le jeu se vend mieux en physique qu'en démat et il y a une explication
Jeu : FPS
Editeur : CD Projekt
Développeur : CD Projekt
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
10 Déc 2020
2020
5 Juin 2025
