Where Winds Meet : la surprise venue de Chine que personne n'a vu venir (sauf nous)

Dix jours après sa sortie, Where Winds Meet continue de déjouer toutes les statistiques. Alors que la plupart des jeux explosent leurs compteurs dès le premier week-end pour ensuite glisser doucement vers la normalité, le RPG chinois qui fait la part belle au Wuxia continue de grimper encore. Le titre développé par le studio chinois Everstone vient en effet de franchir la barre des 250 000 joueurs simultanés sur Steam, avec un retour utilisateur jugé "Très positif", toujours sur la plateforme de Gabe Newell. Ce qui frappe, c’est que cette montée en puissance progressive, mais n’a rien d’un accident. Les joueurs eux-mêmes l’expliquent : Where Winds Meet impose un rythme qui tranche avec les habitudes modernes. Le cap de niveau progressif oblige à revenir sans précipitation et structure le voyage plutôt que de le laisser se transformer en un sprint épuisant. Beaucoup y voient une manière élégante d’échapper à la FOMO (pour "Fear of Missing Out"), soit la peur de passer à côté de quelque chose qui pousse généralement à dévorer un jeu en apnée. Ici, impossible de tout rusher en deux soirées avant de se plaindre de l’absence d’endgame : le jeu ralentit volontairement, impose des pauses, et incite à profiter de ce qu’il a à offrir.

Et ce qu’il a à offrir, justement, dépasse largement la simple mécanique de progression. Les retours des joueurs témoignent d’un enthousiasme rarement réservé à un free-to-play. Le monde ouvert semble fait pour ceux qui aiment perdre du temps intelligemment : exploration tranquille, puzzles disséminés partout, mini-jeux qui surgissent quand on ne les attend pas, combats encore plus nerveux qu’annoncés, et surtout une direction artistique qui donne l’impression de s’être échappée d’un film Wuxia. Beaucoup soulignent également la générosité du modèle économique. La boutique existe, mais n’impose rien ; certains affirment même n’avoir jamais vu un jeu gratuit aussi riche, aussi ample, aussi “vivant”. D’autres s’émerveillent devant la qualité des dialogues, allant jusqu’à parler de PNJ capables de répondre comme une véritable I.A. conversationnelle.

Et avec l'hiver qui arrive, le froid qui s'installe doucement, Where Winds Meet pourrait devenir cette destination refuge, un endroit où l’on aime s’égarer. C’est peut-être là sa vraie force : rappeler aux joueurs que l’on peut encore savourer un monde ouvert sans céder à la frénésie du speedrun permanent. Beaucoup confessent avoir retrouvé un plaisir simple, presque oublié : celui de marcher, de regarder autour de soi, d’explorer pour explorer. Un luxe devenu rare. Et si la surprise de cette fin d’année venait justement de ce jeu free-to-play que personne n’attendait, mais que tout le monde finit par adopter ? Un succès que peu de monde avait anticipé, surtout pas en Occident, mais que nous avions repéré puisque Jeuxactu a eu l'opportunité de participer à deux bêtas en 2025 avant son lancement. On en avait d'ailleurs fait une vidéo à l'époque...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 26 novembre 2025
Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
