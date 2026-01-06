JeuxActuJeuxActu.com

Where Winds Meet : une roadmap bien fournie pour janvier 2026, voici ce qui nous attend

Where Winds Meet : une roadmap bien fournie pour janvier 2026, voici ce qui nous attend

Sorti le 14 novembre dernier, Where Winds Meet fut incontestablement l'une des belles surprises de 2025. Avec plus de 15 millions de joueurs en un seul mois, le titre d'Everstone Studio a pris l'Occident de court, lui qui s'en fichait un peu avant son arrivée sur PC, PS5 et Xbox Series. Aujourd’hui, les développeurs ont dévoilé la mise à jour 1.2 et tout le contenu prévu pour le mois de janvier, histoire de nous donner un avant-goût des aventures à venir. Tout d'abord, il faut savoir que la version 1.2 arrive le 9 janvier 2026 et apporte le contenu final de Kaifeng, avec le boss de campagne Supreme Freedom. Mais ce n’est pas tout, on aura aussi le camp 'Nine Mortal Ways', planqué dans le Ghost Market sous Kaifeng, et un nouveau donjon-puzzle, Mistveil Prison, qui va nous faire réfléchir autant que combattre.

Where Winds Meet

Pour les amateurs de multijoueur, les Guild Battles Pre-season Tournament débarquent aussi, à travers 6 matchs pour tester notre coordination et notre stratégie de guilde. Et pour corser le tout, le First Jianghu Martial Games, un événement limité, arrive le même jour avec des modes rigolos et originaux comme 'Elder Express' ou 'Towering Master'. Bref, ça promet de l’action et de la diversité dès le début de l’année. Everstone Studio a aussi partagé toute la roadmap du mois, pour savoir exactement quand quoi se passe :


La roadmap de janvier 2026

4 janvier – Solo Mode : Lv 10. Unbound

4 janvier – Hero’s Realm : Sorrow of Mortalbound

8 janvier – Kaifeng Campaign & Legacy Quests

8 janvier – World Boss : Nameless General

8 janvier – Event : Jianghu Martial Games

15 janvier – Puzzle Cave : Mistveil Prison

16 janvier – Event : Guild Battle Preseason

22 janvier – Region : Nine Mortal Ways Base

25 janvier – Story : Whispers Beneath the Moon

29 janvier – Event : Year of Abundance

29 janvier – Event : Season-End Dash

Autant dire que le contenu va s'enrichir régulièrement, entre quêtes, donjons, boss, événements PvP et festivals temporaires. Les joueurs auront de quoi rester occupés tout le mois et tester toutes les mécaniques du jeu.

Where Winds Meet


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 6 janvier 2026
12:13


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Where Winds Meet : la surprise venue de Chine que personne n'a vu venir (sauf nous) Dix jours après sa sortie, Where Winds Meet continue de déjouer toutes les statistiques. Alors que la plupart des jeux explosent leurs compteurs dès le premier week-end, celui-ci progresse doucement mais sûrement. 26/11/2025, 11:28
Where Winds Meet : le RPG chinois open world fait un démarrage colossal, voici les 1ers chiffres Le 14 novembre 2025 n'est pas uniquement la date de sortie de Call of Duty Black Ops 7, c'est aussi le jour choisi par Everstone Studio pour lancer son Where Winds Meet. 17/11/2025, 09:33

Where Winds Meet : le RPG chinois open world se lance aujourd'hui, gratuitement sur PS5 et PC 14/11/2025, 17:18
Where Winds Meet : le succès en Occident est déjà garanti alors que le jeu n'est même pas sorti 16/10/2025, 15:49
Where Winds Meet : le Wuxia Action-RPG MMO s'offre un nouveau trailer dépaysant 30/09/2025, 10:03
Where Winds Meet : le Ghost of Tsushima chinois arrive en Occident le 14 novembre ! 20/08/2025, 14:11


Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
14 Nov 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Where Winds Meet : le Wuxia d’Everstone prépare son ultime bêta fermée sur PS5 et PC
Where Winds Meet : nouveau trailer qui confirme sa sortie en 2025 sur PS5 et PC Where Winds Meet : nouveau trailer qui confirme sa sortie en 2025 sur PS5 et PC
Where Winds Meet : surprise, le Wu Xia Pian chinois open world sort à la fin du Where Winds Meet : surprise, le Wu Xia Pian chinois open world sort à la fin du mois, nouveau trailer !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News