Where Winds Meet : une roadmap bien fournie pour janvier 2026, voici ce qui nous attend

Sorti le 14 novembre dernier, Where Winds Meet fut incontestablement l'une des belles surprises de 2025. Avec plus de 15 millions de joueurs en un seul mois, le titre d'Everstone Studio a pris l'Occident de court, lui qui s'en fichait un peu avant son arrivée sur PC, PS5 et Xbox Series. Aujourd’hui, les développeurs ont dévoilé la mise à jour 1.2 et tout le contenu prévu pour le mois de janvier, histoire de nous donner un avant-goût des aventures à venir. Tout d'abord, il faut savoir que la version 1.2 arrive le 9 janvier 2026 et apporte le contenu final de Kaifeng, avec le boss de campagne Supreme Freedom. Mais ce n’est pas tout, on aura aussi le camp 'Nine Mortal Ways', planqué dans le Ghost Market sous Kaifeng, et un nouveau donjon-puzzle, Mistveil Prison, qui va nous faire réfléchir autant que combattre.









Pour les amateurs de multijoueur, les Guild Battles Pre-season Tournament débarquent aussi, à travers 6 matchs pour tester notre coordination et notre stratégie de guilde. Et pour corser le tout, le First Jianghu Martial Games, un événement limité, arrive le même jour avec des modes rigolos et originaux comme 'Elder Express' ou 'Towering Master'. Bref, ça promet de l’action et de la diversité dès le début de l’année. Everstone Studio a aussi partagé toute la roadmap du mois, pour savoir exactement quand quoi se passe :



La roadmap de janvier 2026

4 janvier – Solo Mode : Lv 10. Unbound

4 janvier – Hero’s Realm : Sorrow of Mortalbound

8 janvier – Kaifeng Campaign & Legacy Quests

8 janvier – World Boss : Nameless General

8 janvier – Event : Jianghu Martial Games

15 janvier – Puzzle Cave : Mistveil Prison

16 janvier – Event : Guild Battle Preseason

22 janvier – Region : Nine Mortal Ways Base

25 janvier – Story : Whispers Beneath the Moon

29 janvier – Event : Year of Abundance

29 janvier – Event : Season-End Dash





Autant dire que le contenu va s'enrichir régulièrement, entre quêtes, donjons, boss, événements PvP et festivals temporaires. Les joueurs auront de quoi rester occupés tout le mois et tester toutes les mécaniques du jeu.







