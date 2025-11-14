JeuxActuJeuxActu.com

Where Winds Meet : le RPG chinois open world se lance aujourd'hui, gratuitement sur PS5 et PC



C'est aujourd'hui que se lance Where Winds Meet en Occident, prè d'un an après sa sortie en Chine. RPG d'action en open world, le titre développé par Everstone Studio nous plonge dans la Chine des Cinq Dynasties et Dix Royaumes. On incarne un chevalier errant qui va se confronter à d'autres combattants et autres divinités. Côté combats, on aura le choix entre armes classiques comme l’épée, la lance ou la lame Mo, mais aussi des trucs plus exotiques comme le parapluie, l’éventail et même la corde et projectile, ou Shen Biao. Cette dernière permet de viser les points faibles de vos ennemis et montre que parfois la ruse peut battre la force brute. Chaque arme a ses techniques, et vous pourrez les combiner avec 23 techniques mystiques et 12 arts martiaux différents.


Les animations ont été chorégraphiées par Stephen Tung Wai, spécialiste des films d’action hongkongais, donc ça se ressent à chaque mouvement car c’est beau, précis et super chorégraphié. Côté univers, le monde se veut vaste et vivant et on démarre l'aventure à Qinghe, une région paisible mais pleine de mystères, avec grottes secrètes et ruines hantées, puis on se dirigera du côté de Kaifeng, une grande cité bouillonnante de vie où chaque PNJ a sa routine. Il sera possible les défier en duel, sympathiser, et chaque choix influencera leur perception de vous. Entre les combats, vous pourrez aussi collectionner jusqu’à 1 200 reliques historiques, histoire d’allier exploration et culture.

Where Winds Meet est un mélange assez atypique entre jeu d'action-aventure open world et free-to-play dans son approche. L’histoire promet des moments intenses, très narratifs et l'aventure débute avec le vol d’un pendentif de jade qui nous entraîne dans un complot complexe, où l'on croisera des personnages mystérieux comme Nan Zhu, un stratège redoutable. Et bonne nouvelle : tout le contenu est gratuit, avec des mises à jour saisonnières qui ajouteront de nouveaux modes et événements. La première saison, Blade Out, viendra enrichir le monde et l’histoire. Bref, y a plus qu'à l'essayer.


le vendredi 14 novembre 2025
17:18


Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
14 Nov 2025

