The Game Awards 2025 : record historique pour la cérémonie avec 171 millions de vues en direct

Avec 171 millions de diffusions en direct à travers le monde, The Game Awards 2025 s’impose comme l’édition la plus regardée de l’histoire de la cérémonie. C'est une progression de 11% par rapport à l'édition 2024, qui témoigne d'un rendez-vous médiatique global du jeu vidéo et d'un événément désormais immanquable de la pop culture de manière générale. Ces chiffres, communiqués par Geoff Keighley, organisateur et présentateur du show, ne prennent en compte que les spectateurs ayant suivi l’intégralité de la diffusion sur les plateformes officielles. Ils excluent volontairement les clips, extraits courts et rediffusions fragmentées, tout comme les données issues de Prime Video, qui diffusait pourtant l’événement pour la première fois cette année. Un choix méthodologique qui rend la performance d’autant plus significative : l’audience réelle, au sens large, est très probablement supérieure.









Sur le plan technique, The Game Awards 2025 a aussi confirmé sa capacité à fédérer en simultané, avec un pic rengistré de 4,4 millions de spectateurs connectés en même temps, contre 4 millions en 2024. À cela s’ajoute un autre indicateur clé de l’ère du streaming : le co-streaming. Plus de 23 000 créateurs ont rediffusé et commenté l’événement sur YouTube et Twitch, soit une hausse de 50% en un an. Un chiffre révélateur du rôle central des influenceurs et des communautés dans l’amplification médiatique du show. Mais cette réussite ne repose pas uniquement sur des chiffres, puisque cette cérémonie de remise de prix reste avant tout une vitrine à annonces, et l’édition 2025 a su capitaliser sur plusieurs révélations majeures, à commencer par Star Wars Fate of the Old Republic, qui a clairement servi de locomotive à l’audience. Une stratégie désormais bien rodée, parce que si les prix comptent, ce sont les trailers et les world premieres qui font rester le public jusqu’au bout.





Côté palmarès, Clair Obscur Expedition 33 s’est imposé comme le grand gagnant de la soirée. Nommé dans 11 catégories, le titre a remporté 9 récompenses, établissant un nouveau record dans l’histoire des Game Awards. En définitive, The Game Awards 2025 confirme son statut hybride : à la fois cérémonie de récompenses, conférence et grand-messe du marketing vidéoludique. Que l’on adhère ou non au format, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Et ce ne sont pas les détracteurs de Geoff Keighley qui pourront faire grand-chose à ce succès populaire.



