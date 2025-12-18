JeuxActuJeuxActu.com

The Game Awards 2025 : record historique pour la cérémonie avec 171 millions de vues en direct

The Game Awards 2025 : record historique pour la cérémonie avec 171 millions de vues en direct

Avec 171 millions de diffusions en direct à travers le monde, The Game Awards 2025 s’impose comme l’édition la plus regardée de l’histoire de la cérémonie. C'est une progression de 11% par rapport à l'édition 2024, qui témoigne d'un rendez-vous médiatique global du jeu vidéo et d'un événément désormais immanquable de la pop culture de manière générale. Ces chiffres, communiqués par Geoff Keighley, organisateur et présentateur du show, ne prennent en compte que les spectateurs ayant suivi l’intégralité de la diffusion sur les plateformes officielles. Ils excluent volontairement les clips, extraits courts et rediffusions fragmentées, tout comme les données issues de Prime Video, qui diffusait pourtant l’événement pour la première fois cette année. Un choix méthodologique qui rend la performance d’autant plus significative : l’audience réelle, au sens large, est très probablement supérieure.

The Game Awards

Sur le plan technique, The Game Awards 2025 a aussi confirmé sa capacité à fédérer en simultané, avec un pic rengistré de 4,4 millions de spectateurs connectés en même temps, contre 4 millions en 2024. À cela s’ajoute un autre indicateur clé de l’ère du streaming : le co-streaming. Plus de 23 000 créateurs ont rediffusé et commenté l’événement sur YouTube et Twitch, soit une hausse de 50% en un an. Un chiffre révélateur du rôle central des influenceurs et des communautés dans l’amplification médiatique du show. Mais cette réussite ne repose pas uniquement sur des chiffres, puisque cette cérémonie de remise de prix reste avant tout une vitrine à annonces, et l’édition 2025 a su capitaliser sur plusieurs révélations majeures, à commencer par Star Wars Fate of the Old Republic, qui a clairement servi de locomotive à l’audience. Une stratégie désormais bien rodée, parce que si les prix comptent, ce sont les trailers et les world premieres qui font rester le public jusqu’au bout.

Côté palmarès, Clair Obscur Expedition 33 s’est imposé comme le grand gagnant de la soirée. Nommé dans 11 catégories, le titre a remporté 9 récompenses, établissant un nouveau record dans l’histoire des Game Awards. En définitive, The Game Awards 2025 confirme son statut hybride : à la fois cérémonie de récompenses, conférence et grand-messe du marketing vidéoludique. Que l’on adhère ou non au format, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Et ce ne sont pas les détracteurs de Geoff Keighley qui pourront faire grand-chose à ce succès populaire.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 18 décembre 2025
10:31


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Game Awards 2025 : Clair Obscur Expedition 33 n'a pas eu le vote du public par contre... Clair Obscur Expedition 33 n’a pas remporté le prix du choix des joueurs lors des Game Awards 2025. Une distinction finalement attribuée à un autre jeu, très peu connu en Occident. 15/12/2025, 09:37
The Game Awards 2025 : le créateur de Megabonk demande que son jeu soit retiré des nominés Chaque année, les Game Awards ont cette capacité fascinante à cristalliserles mêmes débats : cohérence des catégories, périmètre des votes, et logique parfois élastique des nominations. 19/11/2025, 13:51

The Game Awards 2025 : on connaît la liste des nominés pour le GOTY 2025, et Clair Obscur pète les records... 17/11/2025, 19:32
The Game Awards : la cérémonie sera aussi retransmise sur Amazon Prime Video, une audience décuplée... 12/11/2025, 13:05
The Game Awards : les nominés au GOTY 2024 révélés sur fond de petits arrangements et de polémiques 18/11/2024, 18:41
The Game Awards : qui d'Elden Ring ou de God of War Ragnarök a été élu GOTY 2022 ? Le verdict final 09/12/2022, 08:14


The Game Awards
The Game Awards

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
The Game Awards 2022 : la cérémonie va être raccourcie suite aux retours de l'an passé, le nombre de jeux révélé
Game Awards : quel jeu sera élu GOTY 2022 ? Voici la liste des sélectionnés The Game Awards : quel jeu sera élu GOTY 2022 ? Voici la liste des sélectionnés
The Game Awards 2022 : l'événement est daté, il y aura une nouvelle catégorie The Game Awards 2022 : l'événement est daté, il y aura une nouvelle catégorie
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News