The Game Awards 2025 : le créateur de Megabonk demande que son jeu soit retiré des nominés

Chaque année, les Game Awards ont cette capacité fascinante à cristalliserles mêmes débats : cohérence des catégories, périmètre des votes, et logique parfois élastique des nominations. 2025 ne fait pas exception, car au milieu du brouhaha habituel, un geste a retenu l’attention : celui de Vedinad, développeur de Megabonk, qui choisit de retirer son propre jeu d’une catégorie où il n’aurait jamais dû figurer. Une situation inédite et intéressante à décrypter. Succès indépendant massif de ces derniers mois, Megabonk se retrouve du coup nommé dans la catégorie « Meilleur premier jeu indé ». Sauf que voilà : ce n’est pas le premier jeu de son créateur et c'est Vedinad en personne qui le dit sans détours sur ses réseaux sociaux.







Un aveu transparent, presque chevaleresque, quand on pense qu’il aurait pu laisser filer et viser la statuette en toute discrétion. Mais non. Il préfère rétablir les faits, précisant que ce n’est pas son premier jeu, qu'il a déjà travaillé sous d’autres alias et studios. La nomination est donc flatteuse pour lui, mais totalement inappropriée. Geoff Keighley a rapidement validé le retrait et n'a pas indiqué si un autre jeu prendra la place de Megabonk.





Pour mémoire, restent en lice :

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch



