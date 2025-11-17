JeuxActuJeuxActu.com

The Game Awards 2025 : on connaît la liste des nominés pour le GOTY 2025, et Clair Obscur pète les records...

Nous sommes à un mois de la cérémonie des Game Awards 2025, et comme chaque année, l'événement revient au centre de l’actualité vidéoludique. Qu’on adhère ou non à l’événement, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour l’industrie du jeu vidéo qui va voter pourles meilleurs jeux de l'année qui est en train de se terminer. Comme d'habitude, plusieurs catégories sont proposés et à l’approche de la diffusion, Geoff Keighley a officiellement dévoilé la liste complète des jeux nommés dans chaque catégorie. L’édition 2025 s’annonce particulièrement disputée, l’année ayant été riche en sorties marquantes. Comme toujours, certains iront de leur petit commentaire pour défendre son jeu préféré. C'est le jeu. Quoi qu’il en soit, la sélection offre un panorama représentatif des productions majeures de l’année, et devrait alimenter les discussions jusqu’au jour J.

Voici donc la liste complète des nommés aux Game Awards 2025, sachant que 

Clair Obscur: Expedition 33 arrive en tête des nominations des Game Awards, avec un total de 12 sélections, devenant ainsi le jeu le plus nommé de l’histoire de la cérémonie. Du côté des éditeurs, Sony Interactive Entertainment domine cette édition avec 19 nominations, consolidant sa position parmi les acteurs majeurs de l’industrie pour cette année.

 

Jeu de l’année
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight Silksong
Kingdom Come Deliverance II

Meilleure réalisation
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yotei
Hades II
Split Fiction

Meilleure narration
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yotei
Kingdom Come Deliverance II
Silent Hill f

Meilleure direction artistique
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yotei
Hades II
Hollow Knight Silksong

Meilleure musique
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yotei
Hades II
Hollow Knight Silksong

Meilleur design audio
Battlefield 6
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yotei
Silent Hill f

Meilleure performance d'acteur/actrice
Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
Erika Ishii – Ghost of Yotei
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
Konatsu Kato – Silent Hill f
Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
DOOM: The Dark Ages
EA Sports FC 26
South of Midnight

Meilleur jeu avec un message impactant
Consume Me
Despelote
Lost Records: Bloom & Rage
South of Midnight
Wanderstop

Meilleur jeu service/support
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
Marvel Rivals
No Man’s Sky

Meilleur support communautaire
Baldur’s Gate III
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant
Absolum
Ball x Pit
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Hades II
Hollow Knight Silksong

Meilleur premier jeu
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Despelote
Dispatch
Megabonk

Meilleur jeu mobile
Destiny Rising
Persona 5: The Phantom X
Sonic Rumble
Umamusume Pretty Derby
Wuthering Waves

Meilleur jeu en réalité virtuelle
Alien Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
Deadpool VR
The Midnight Walk

Meilleur jeu d’action
Battlefield 6
DOOM: The Dark Ages
Hades II
Ninja Gaiden 4
Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur jeu action-aventure
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Hollow Knight Silksong
Indiana Jones et le Cercle Ancien
Split Fiction

Meilleur RPG
Avowed
Clair Obscur: Expedition 33
KinGdom Come Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2

Meilleur jeu de baston
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Collection
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Meilleur jeu familial
Donkey Kong Bananza
LEGO Party
LEGO Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing CrossWorlds
Split Fiction

Meilleur jeu de simulation/stratégie
The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Jurassic World Evolution 3
Sid Meier’s Civilization VII
Tempest Rising
Two Point Museum

Meilleur jeu de sport/course
EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World
Rematch
Sonic Racing CrossWorlds

Meilleur jeu multijoueur
ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring Nightreign
PEAK
Split Fiction

Meilleure adaptation télé/série/cinéma
Minecraft
Devil May Cry
Splinter Cell Deathwatch
The Last of Us
Until Dawn

Jeu le plus attendu
007 First Light
GTA 6
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
The Witcher IV

Meilleur créateur de contenu de l’année
Caedrel
Kai Cenat
Moistcr1tikal
Sakura Miko
The Burn Peanut

Meilleur jeu esport
Counter Strike 2
DOTA 2
League of Legends
Mobile Legends Bang Bang
Valorant

Meilleur joueur esport
Brawk
Chovy
F0rsaken
Kakeru
Menard
Zywoo

Meilleure équipe esport
Gen G – League of Legends
NRG – Valorant
Team Falcons – DOTA 2
Team Liquid PH – Mobile Legends Bang Bang
Team Vitality – Counter Strike 2

