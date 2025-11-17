The Game Awards 2025 : on connaît la liste des nominés pour le GOTY 2025, et Clair Obscur pète les records...

Nous sommes à un mois de la cérémonie des Game Awards 2025, et comme chaque année, l'événement revient au centre de l’actualité vidéoludique. Qu’on adhère ou non à l’événement, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour l’industrie du jeu vidéo qui va voter pourles meilleurs jeux de l'année qui est en train de se terminer. Comme d'habitude, plusieurs catégories sont proposés et à l’approche de la diffusion, Geoff Keighley a officiellement dévoilé la liste complète des jeux nommés dans chaque catégorie. L’édition 2025 s’annonce particulièrement disputée, l’année ayant été riche en sorties marquantes. Comme toujours, certains iront de leur petit commentaire pour défendre son jeu préféré. C'est le jeu. Quoi qu’il en soit, la sélection offre un panorama représentatif des productions majeures de l’année, et devrait alimenter les discussions jusqu’au jour J.





Voici donc la liste complète des nommés aux Game Awards 2025, sachant que

Clair Obscur: Expedition 33 arrive en tête des nominations des Game Awards, avec un total de 12 sélections, devenant ainsi le jeu le plus nommé de l’histoire de la cérémonie. Du côté des éditeurs, Sony Interactive Entertainment domine cette édition avec 19 nominations, consolidant sa position parmi les acteurs majeurs de l’industrie pour cette année.





Jeu de l’année

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight Silksong

Kingdom Come Deliverance II



Meilleure réalisation

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Split Fiction



Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come Deliverance II

Silent Hill f



Meilleure direction artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight Silksong



Meilleure musique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight Silksong



Meilleur design audio

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f



Meilleure performance d'acteur/actrice

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato – Silent Hill f

Troy Baker – Indiana Jones et le Cercle Ancien



Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

DOOM: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight



Meilleur jeu avec un message impactant

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

South of Midnight

Wanderstop



Meilleur jeu service/support

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers II

Marvel Rivals

No Man’s Sky



Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate III

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers II

No Man’s Sky



Meilleur jeu indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight Silksong



Meilleur premier jeu

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk



Meilleur jeu mobile

Destiny Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume Pretty Derby

Wuthering Waves



Meilleur jeu en réalité virtuelle

Alien Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Deadpool VR

The Midnight Walk



Meilleur jeu d’action

Battlefield 6

DOOM: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance



Meilleur jeu action-aventure

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hollow Knight Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction



Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

KinGdom Come Deliverance II

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2



Meilleur jeu de baston

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Collection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.



Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

LEGO Party

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing CrossWorlds

Split Fiction



Meilleur jeu de simulation/stratégie

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum



Meilleur jeu de sport/course

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing CrossWorlds



Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

PEAK

Split Fiction



Meilleure adaptation télé/série/cinéma

Minecraft

Devil May Cry

Splinter Cell Deathwatch

The Last of Us

Until Dawn



Jeu le plus attendu

007 First Light

GTA 6

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV



Meilleur créateur de contenu de l’année

Caedrel

Kai Cenat

Moistcr1tikal

Sakura Miko

The Burn Peanut



Meilleur jeu esport

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant



Meilleur joueur esport

Brawk

Chovy

F0rsaken

Kakeru

Menard

Zywoo



Meilleure équipe esport

Gen G – League of Legends

NRG – Valorant

Team Falcons – DOTA 2

Team Liquid PH – Mobile Legends Bang Bang

Team Vitality – Counter Strike 2



