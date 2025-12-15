Game Awards 2025 : Clair Obscur Expedition 33 n'a pas eu le vote du public par contre...

Avec 9 récompenses remportées (sur les 11 nominations obtenues) lors des Game Awards 2025, Clair Obscur Expedition 33 s’est imposé comme l’un des grands vainqueurs de la cérémonie, établissant même un record. Le titre français a marqué l’année tant par son identité artistique que par sa proposition narrative, séduisant aussi bien la critique spécialisée que le public. Avec plus de cinq millions d’exemplaires écoulés, le succès commercial est également au rendez-vous. À cela s’ajoute un engouement culturel rare pour une nouvelle licence, notamment une tournée de concerts dédiée à la bande originale, organisée en un temps record, des billets vendus presque instantanément, et une présence remarquée dans les classements du Billboard. Tous les indicateurs semblent donc au vert.









Et pourtant, un constat interpelle : Clair Obscur Expedition 33 n’a pas remporté le prix du choix des joueurs lors des Game Awards 2025. Une distinction finalement attribuée au jeu Wuthering Waves. Sorti initialement en 2024 sur PC et smartphones, puis arrivé sur PlayStation 5 en 2025, Wuthering Waves est un free-to-play gacha développé en Chine. Son lancement fut relativement chaotique, avec un score Metacritic de 69%, loin de l’enthousiasme critique rencontré par Clair Obscur. Mais à force de mises à jour et d’ajustements, le jeu a su corriger le tir. Surtout, Wuthering Waves s’appuie sur une base de joueurs massive, avec plus de 6 millions de téléchargements sur l’AppStore, plus de 10 millions sur Google Play, sans même compter les plateformes chinoises, où le jeu bénéficie d’une visibilité colossale. Un poids démographique qui pèse lourd lorsqu’il s’agit de mobiliser des votes.





Un succès encore sous-estimé en Occident

Si Wuthering Waves peut sembler relativement discret auprès du public occidental, la réalité est très différente en Asie, où le jeu connaît un succès considérable depuis sa sortie en 2024. En Chine, mais aussi en Corée du Sud et au Japon, il s’est rapidement imposé comme l’un des gacha les plus suivis de sa génération, soutenu par une communication agressive, des collaborations régulières et une forte présence sur les plateformes de streaming locales. Cette popularité régionale, souvent sous-représentée dans les discussions occidentales, explique en grande partie la capacité du jeu à mobiliser des volumes de votes très élevés lors d’un scrutin mondial comme celui des Game Awards. Un rappel utile que le vote du public reflète une audience globale, et pas uniquement la perception médiatique européenne ou nord-américaine. Et forcément, face à un free-to-play gacha capable de mobiliser des millions de joueurs quotidiennement, Clair Obscur Expedition 33 partait avec un désavantage structurel. Jeu solo narratif premium, vendu à prix fixe, il ne bénéficie ni de récompenses in-game incitatives, ni de mécaniques communautaires pensées pour l’engagement de masse.







Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le vote du public ne mesure donc pas uniquement l’amour porté à une œuvre, mais aussi la capacité d’un jeu à activer sa communauté, parfois à coups de récompenses ou d’événements. Dans ce contexte, la défaite de Clair Obscur apparaît moins comme un désaveu que comme le symptôme d’un système où tous les jeux ne jouent pas avec les mêmes armes. Cela étant dit, si Clair Obscur Expedition 33 n’a pas décroché le trophée du public, il repart néanmoins des Game Awards 2025 avec une reconnaissance critique exceptionnelle, une empreinte culturelle marquée et un succès commercial solide. Autant d’indicateurs qui, à long terme, pèsent sans doute davantage qu’un vote populaire soumis aux logiques du free-to-play.



