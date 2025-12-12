Tomb Raider : Lara Croft sera de retour en 2026 et 2027, à travers un remake et un nouveau jeu

Ce n’était plus vraiment un secret, mais il fallait encore l’officialiser : les deux jeux Tomb Raider qui ont fuité quelques heures avant les Game Awards, ont du coup été révélés lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Il s'agissait donc bien de Tomb Raider Catalyst, nouvelle entrée majeure dans la chronologie de la série, et Tomb Raider Legacy of Atlantis, relecture moderne du tout premier épisode sorti en 1996. Développé par Crystal Dynamics depuis l’annonce du partenariat avec Amazon en 2022, Tomb Raider Catalyst se positionne comme le nouveau pilier de la saga. Direction le nord de l’Inde, dans un monde fracturé par un cataclysme mythique ayant réveillé des forces anciennes et attiré une foule de chasseurs de trésors. C'est le pitch de cette nouvelle aventure, Lara se retrouvant au cœur d’une course contre la montre où alliances et rivalités s’entremêlent, avec un récit qui insiste sur la méfiance, la trahison et les choix lourds de conséquences. Propulsé par Unreal Engine 5, le jeu promet le plus grand terrain de jeu jamais proposé dans la série, entre exploration, tombes complexes et énigmes plus ambitieuses que jamais. Sa sortie est prévue en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.









Plus inattendu — malgré les leaks — Tomb Raider Legacy of Atlantis assume pleinement son rôle de pont entre générations. Développé avec Flying Wild Hog, le projet revisite l’épisode fondateur de 1996, mais sans chercher le simple remake plan par plan. De toutes les façons, était-ce vraiment possible vu la gueule du jeu avec le recul d'aujourd'hui ? Graphismes modernisés sous Unreal Engine 5, gameplay remis au goût du jour également et narration enrichie, tout est pensé pour conserver l’esprit d’origine tout en parlant au public actuel. On y retrouvera la quête du Scion, les environnements exotiques et les énigmes emblématiques, dans une version repensée. Le jeu arrivera dès 2026, un an avant l'épisode Catalyst, histoire de remettre Lara sur de bons rails.

Les deux jeux partageront la même interprète : Alix Wilton Regan, déjà connue pour Dragon Age, Mass Effect ou Cyberpunk 2077.



