Zootopie 2 : un lancement stratosphérique, le Disney de Noël 2025 écrit son Histoire

On s'était préparé depuis quelques jours au raz-de-marée Zootopie 2, mais peut-être pas à ce point-là. Le film de Noël 2025 de Disney vient littéralement d’atomiser la planète box-office, puisqu'en seulement 5 jours d'exploitation, le lapin le plus déterminé du cinéma et son renard roublard ont décroché 556 millions de dollars à travers le monde. C'est tout simplement le plus gros démarrage mondial jamais réalisé pour un film d’animation. On parle d’un record tellement massif qu’il enterre le film chinois Ne Zha 2 et ses 431 M$ réalisé en début d'année. Mieux, Zootopie 2 vient se placer directement à la 4ème place des plus gros démarrage de l’Histoire, toutes catégories confondues, juste derrière Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Rien que ça.





- Avengers Endgame : 1,2 milliard $

- Avengers Infinity War : 640 millions $

- Spider-Man No Way Home : 600 millions $

- Zootopie 2 : 556 millions $





Pour la première fois, un film d’animation dépasse la barre des 500 millions dès son week-end d'ouverture. Même la Reine des Neiges 2, même le film Super Mario Bros, et même Vice-Versa 2 n’avaient pas réussi à atteindre une telle performance. Disney domine désormais huit des dix meilleures ouvertures animées ever, et prouve qu'elle reste encore au top de la chaîne alimentaire quand le produit est solide et bien calibré. Il faut dire aussi que la date de sortie a été minutieusement choisie, en profitant de la trêve de Thanksgiving aux Etats-Unis, où le film a rapporté 156 millions de dollars en cinq jours, 96,8 millions sur le week-end seul, le tout sur près de 4 000 salles dans le pays. Mais c'est en Chine où tout s'est joué, puisque Zootopie 2 a généré pas moins de 272 millions de dollars en cinq jours, soit presque la moitié du montant total mondial. C’est tout simplement le plus gros démarrage d’un film hollywoodien en Chine depuis la pandémie.





En France, on se défend pas mal aussi avec une première journée à 253 488 entrées et le millions de tickets vendus en l'espace de 3 jours seulement. La Frace est d'ailleurs le 3è pays qui s'est déplacé en masse pour aller voir les nouvelles aventures de Jody et Nick, juste après la Chine et les Etats-Unis. En début de semaine, les prévisions tablaient sur 450-480 millions de dollars en ouverture pour les plus optimistes, mais on se retrouve finalement donc avec 556 millions de dollars. Le film risque évidemment de continuer sur sa lancée jusqu'à la sortie d'Avatar 3 qui est lui aussi très attendu au niveau de ses performances. Mais pour Zootopie 2, le bouche-à-oreille est royal, avec aux USA un CinemaScore A, 91% d’avis positifs, et zéro concurrence sur le terrain familial. Disney Animation, qui est souvent dans l’ombre de Pixar et des studios Illumination ces dernières années, revient ici avec un uppercut en pleine mâchoire, surpassant même La Reine des Neiges 2.









Alan Bergman, le co-président de Disney Entertainment, le dit lui-même : "C’est un moment de fierté absolue pour le studio". Et il n’a pas tort. Zootopie 2 prouve que l’animation Disney peut encore régner, à condition de viser juste, d’éviter le prêchi-prêcha et de miser sur des univers capables de fédérer toutes les générations. Si la tendance continue, Zootopie 2 pourrait dépasser les scores du premier film (1 milliard en bout de course en 2016), voire devenir le plus rentable de l’histoire de Disney Animation. Et dans un contexte où le streaming semblait avoir pris le dessus, Zootopie 2 rappelle une vérité simple : la salle, quand le film en vaut la peine, reste imbattable. Reste maintenant à voir si ce momentum tiendra sur la durée, mais pour l’instant, Judy Hopps et Nick Wilde viennent de signer un exploit que personne ne pourra leur enlever.









