Zootopie 2 : vers un démarrage à 500 millions au box office mondial, c'est plus que Avatar 2 !

Alors que Thanksgiving demeure l’un des rendez-vous les plus stratégiques du calendrier hollywoodien, Disney s’apprête à y lancer Zootopie 2, un film dont les premières estimations de fréquentation dépassent désormais toutes les attentes. Les experts du secteur ont en effet révisé leurs prévisions à la hausse : le film pourrait en effet réaliser un démarrage exceptionnel, potentiellement l’un des plus importants de l’histoire pour un film d’animation, autant que le Avatar 2 de James Cameron en 2022. À quelques jours de la sortie, prévue le 26 novembre dans de nombreux territoires dont la France, les estimations montrent une dynamique spectaculaire. Plusieurs analystes, parmi lesquels Jordan Ruimy et le site spécialisé Deadline, anticipent que Zootopie 2 pourrait atteindre jusqu’à 500 millions de dollars d’ici la fin de son premier week-end. Une telle somme placerait immédiatement le film en tête des plus gros démarrages de l’année, loin devant Lilo & Stitch (361 millions) et Minecraft (313 millions), pourtant considérés comme les succès familiaux majeurs de 2025.









Les performances attendues en Amérique du Nord sont particulièrement solides, avec des prévisions oscillant entre 150 et 170 millions de dollars pour les cinq premiers jours. Mais c’est surtout en Chine que le phénomène pourrait prendre une ampleur exceptionnelle. Le premier opus y avait déjà connu un succès inattendu, devenant presque un moment culturel familial. Cette fois, les experts annoncent que la suite pourrait atteindre 37 à 42 millions dès son premier jour d’exploitation, et jusqu’à 200 millions de dollars rien que sur le week-end. Ce potentiel démarrage invite naturellement à une comparaison avec l’un des plus grands lancements de la décennie : celui d’Avatar 2 en 2022. À l’époque, la péloche de James Cameron avait ouvert autour de 441 millions de dollars dans le monde, un chiffre impressionnant. Mais ce lancement reposait sur une structure totalement différente : une dépendance massive à la 3D premium, une durée très longue limitant le nombre de séances par jour, et une ambition technologique qui ciblait un public adulte. Zootopie 2, au contraire, bénéficie d’une largeur de séance optimale, d’un attrait générationnel beaucoup plus transversal et d’un accès direct aux familles pendant un week-end prolongé. Si le film atteignait réellement la barre des 500 millions en ouverture, il dépasserait donc Avatar 2 sur ce terrain spécifique, et deviendrait le premier long-métrage depuis la pandémie à rivaliser avec le phénomène Cameron dès ses premiers jours.













Un tel démarrage placerait le film en position d’écraser les records établis cette année et de se poser comme le premier vrai phénomène mondial post-Moana 2 pour Disney. Plus encore, il dépasserait potentiellement les performances initiales du premier Zootopie, qui avait terminé sa course au-delà du milliard de dollars à l’échelle mondiale. La perspective qu’une suite puisse franchir cette barre dès les premières semaines — et la dépasser largement — semble désormais réaliste. Cette situation est d’autant plus importante pour Disney qu’elle intervient dans une période de transition. Après plusieurs résultats décevants dans son département animation, le studio cherche à retrouver son statut historique de leader incontesté du divertissement familial. Zootopie 2, bénéficiant de la popularité durable de ses personnages, d’une intrigue renouvelée et d’un lancement massivement internationalisé, pourrait bien être le film capable de restaurer cette dynamique.

