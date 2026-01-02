Apple Vision Pro : c'est bientôt la fin définitive pour le casque VR/AR d'Apple

Cela fait un moment que les signaux d'une mort certaine pour l'Apple Vision Pro sont visibles, mais les dernières estimations de l’IDC (International Data Corporationi montrent une accélération d'un produit qui n'a malheureusement convaincu personne. En effet, au quatrième trimestre 2025, période traditionnellement plus fructueuse que les autres, seules 45 000 unités de, l'Apple Vision Pro auraient été écoulées. Un chiffre évidemment ridicule et loin de ce que la marque à la pomme nous a toujours habituée. On apprend aussi que Apple a réduit de 95% ses frais marketing pour son casque, tandis que Luxshare, la société chinoise qui fabrique l'Apple Vision Pro, a totalement arrêté la production de l’appareil début 2025. Ni la version M5, pourtant plus performante, ni les évolutions successives de visionOS n’ont permis de relancer la dynamique. Le problème n’est pas technologique, il est avant tout économique et culturel. Le casque reste cher, encombrant, contraignant à l’usage, et surtout dépendant d’un écosystème applicatif encore embryonnaire. Sans développeurs massivement engagés, la promesse de l’informatique spatiale restera une chimère pour le moment. En coulisses, Apple affirme que les stocks de 2025 qui restent suffiront pour combler les ventes de 2026, ce qui représente un bel aveu d'échec.











Lors de sa présentation en juin 2023, le Vision Pro incarnait pourtant l’Apple des grandes promesses : une nouvelle interface, une rupture dans la manière d’interagir avec le numérique, et l’idée que le marché finirait par suivre, quel qu’en soit le prix. Fixé à 3 499 dollars (sans les taxes), le casque assumait son positionnement élitiste, quitte à sacrifier toute ambition de volume à court terme. Deux ans plus tard, le constat est nettement moins flamboyant, même si dans les faits, le Vision Pro a trouvé sa place,mais une place étroite, celle des professionnels, des centres de formation, de la santé ou de la conception industrielle, où ses qualités techniques justifient l’investissement. Un positionnement respectable, mais très éloigné de l’ambition initiale d’un produit grand public destiné à devenir une nouvelle plateforme majeure. Pendant ce temps, la concurrence avance à un autre rythme. Les casques Quest de Meta, bien moins sophistiqués mais infiniment plus accessibles, occupent l’essentiel du marché. Et de nouveaux acteurs, comme Samsung et Google avec le Galaxy XR, s’installent sur un segment intermédiaire, là où Apple a délibérément refusé de descendre. On ne peut pas tout réussir à chaque fois hein...



