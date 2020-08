Epic Games : Apple s'apprête à bannir tous les comptes iOS et Mac de l'entreprise

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) 17 août 2020

Epic à "

". Que de suspense...

Le bras de fer entre Apple et Epic Games se poursuit et risque bien d'avoir des conséquences douloureuses pour chacune des deux parties. Pour rappel, le différent provient des taxes de l'entreprise à la pomme sur les microtransactions de la version iOS de Fortnite : à hauteur de 30%, celles-ci représentent un manque à gagner de plus de 300 millions de dollars pour l'entreprise de Tim Sweeney. Aussi bien le dirigeant et son équipe ont-ils mis en place pour un système pour contourner ces redevances, débouchant sur le bannissement pur et simple de Fortnite sur l'AppStore (et aussi sur le Play Store par Google), puis par une attaque en justice d'Epic Games envers Apple . Belle histoire d'amour, non ?Figurez-vous que l'embrouille bat toujours son plein. Pour ainsi dire, Apple fermera tous les comptes développeurs Epic de ses plateformes iOS et Mac le 28 août prochain. En d'autres termes, un tel geste rendra impossible, ou tout du moins très difficile, l'utilisation d'un moteur comme l'Unreal Engine appartenant à Epic Games : cela vaut pour les employés de l'entreprise elle-même, évidement, mais aussi pour tous les développeurs tiers issus de sociétés plus ou moins grosses. Et sans accès au moteur, il n'y a pas de jeux.... et sans jeux, pas de revenus. Des répercussions globales sur l'industrie, donc, dont personne ne veut.Bref, la situation risque d'être très compliquée si Epic Games ne se plie pas à la volonté d'Apple avant la date butoir, fixée dans dix jours. Toutefois, le géant américain derrière le battle royale a fait part de sa demande à la Cour de stopper la dispute (et éventuellement, de lui donner raison) tandis que son adversaire l'incite àréparer ses violations