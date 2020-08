Fortnite : Epic Games attaque Apple et Google en justice après la suppression du jeu de leur plateforme

Hier, Epic Games a annoncé l'ouverture de "Méga Réductions" sur le tarif des V-Bucks dans Fortnite, avec une baisse de prix de 20% de la monnaie virtuelle. Seulement, pour parvenir à conserver ses marges sur les versions iOS et Android du jeu, les joueurs doivent passer par une option appelée "paiement direct Epic", ce qui permet à l'éditeur de contourner les 30% de commission pris par Google et Apple sur chaque achat effectué dans une application qui vient de l'App Store ou du Google Play. Seulement voilà, ce type de fonctionnement est clairement inscrit dans les conditions d'utilisation des deux plateformes. Sans hésiter, Apple, puis Google ont donc retiré Fortnite de leurs plateformes respectives pour non-respect des conditions d'utilisation.

Selon Epic, la taxe imposée par les GAFA est exorbitante, et ces derniers profitent d'une situation quasi-monopolistique pour influer sur les prix du marché (ce qui est absolument illégal aux États-Unis). Pour l'éditeur, "Si Apple et Google réduisent leurs frais sur les paiements, Epic répercutera ces réductions sur les joueurs". L'entreprise de Tim Sweeney a donc décidé d'attaquer en justice les deux géants d'internet.

Epic Games intente ce procès pour mettre fin aux actions déloyales et anticoncurrentielles qu'Apple entreprend pour maintenir illégalement son monopole sur deux marchés distincts de plusieurs milliards de dollars : le marché de la distribution des applications iOS, et le marché du traitement des paiement in-app d'iOS.

Il faut savoir qu'Epic Games se montre bien plus virulent envers Apple puisque la suppression du jeu empêche purement et simplement les joueurs de télécharger le jeu, ou d'en recevoir des mises à jour. Du côté d'Android, si les mises à jour automatiques sont devenues indisponibles, et qu'on ne peut plus télécharger l'appli via le Google Play, il est toujours possible d'aller installer Fortnite depuis le site web officiel de l'éditeur ou depuis le Samsung Store, et d'y télécharger les mises à jour manuellement. Le problème des commissions semble d'ailleurs peser sur de nombreuses entreprises puisque plusieurs géants viennent de soutenir officiellement Epic dans son procès, à l'image de Tinder ou de Spotify.

Apple’s position is especially gross, because it’s built on the lie that only a store monopoly and payments monopoly can keep users safe. No, Apple’s operating system kernel and user-mode permissions layer are what keeps us safe. Engineers deserve the credit, not crappy policy. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 1 août 2020

Here Apple speaks of a level playing field. To me, this means: All iOS developers are free to process payments directly, all users are free to install software from any source. In this endeavor, Epic won’t seek nor accept a special deal just for ourselves.https://t.co/A4sT1eMKMm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 17 juin 2020

Dans sa bataille face à Apple, la firme de Tim Sweeney à d'ailleurs régi avec pas mal d'humour, en publiant une parodie de la publicité de 1984 pour le Macintosh. À l'époque, Apple condamnait le monopole de Microsoft et de Windows sur le marché des système d'exploitation, et tentait de se faire sa place au soleil. Aujourd'hui, Epic Games a réalisé une parodie de cette publicité légendaire afin de bien faire comprendre que de nombreux petits développeurs se trouvent dans la situation qui était celle d'Apple au milieu des années 80. Les plus observateurs remarqueront que dans la parodie d'Epic Games, le speaker est remplacé par un personnage en forme de pomme croquée.